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Arrêté

Casque

SHL4400BK/00

Poids plume. Son XXL.

Incroyablement léger et puissant. Fin et épuré, le casque Ultrlite est conçu pour être en mouvement perpétuel. Il produit un son limpide et se plie à plat, ce qui le rend facile à transporter.

Voir tous les avantages

Ultra-compact. Son limpide.

Poids plume. Son XXL.

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage à plat

Haut-parleurs puissants de 32 mm pour un son clair

Haut-parleurs puissants de 32 mm pour un son clair

Les haut-parleurs puissants inclinés de 32 mm reproduisent un son clair et limpide, avec des basses riches et profondes.

La musique sans les nœuds avec un câble plat

La musique sans les nœuds avec un câble plat

Le câble plat du casque évite les nœuds, tandis que son système anti-traction assure sa durabilité.

Coussinets pour un confort longue durée

Coussinets pour un confort longue durée

Les coussinets et les haut-parleurs inclinés apportent un confort longue durée.

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