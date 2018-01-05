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Arrêté
SHL3850NC/00
Plus de son, moins de bruit
Plongez au cœur de votre musique avec la technologie innovante de réduction de bruit active ActiveShield™. Ses coussinets limitent la pression, pour un confort longue durée, et grâce à son design compact et pliable, il est facile à ranger et à transporter.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Pliage compact
La technologie de réduction de bruit active ActiveShield™ comprend deux micros internes permettant de réduire les basses fréquences. Les bruits de fond sont détectés et l'onde sonore est inversée, permettant une réduction du bruit efficace et une plus grande immersion dans la musique, quel que soit l'environnement.
Design pliable et compact pour faciliter le transport.
Les haut-parleurs de 32 mm en néodyme finement réglés associés à une conception acoustique arrière fermée et à un système supra-aural offrent un excellent son à la précision impressionnante.
2.9
sur 5
9
Avis
Stevie
05/01/2018
España
Fantásticos
Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
Otomo
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Sperber
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer