Der Kopfhörer ist insgesamt eine Anschaffung wert für jene, die auf Klangqualität wert legen: Die Klarheit in allen Frequenzlagen, sprich Höhen, Mitten und Tiefen ist meiner Ansicht nach überdurchschnittlich festzustellen. Darüber hinaus ist gegeben, dass der Sound, wenn es beliebt, in höheren Lautstärke genossen werden kann, welche Möglichkeit bei vielen anderen Kopfhörern nicht existiert: Dies macht es auch möglich, diesen Kopfhörer als DJ tool zu nutzen. Kritik finde ich an den beiden kabeln, welche zu beiden Hörmuscheln führen: Eine elegantere Lösung ist nur ein Kabel, was darüber hinaus die Möglichkeit eines Defekts am Kabel verringert. Das Stoffdesign sieht gut aus und ist bequem zu tragen, doch kann es auch Schweiss und Dreck speichern - da hätte ich lieber Plastik gesehen anstatt des Stoffes. Alles in allem bin ich sehr positiv überrascht, gerade weil ich viele Kopfhörer bislang getestet habe: Gut gemacht, Leute!