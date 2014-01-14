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Arrêté

Casque à arceau

SHL3000WT/00

4

| (14) Avis | 85% recommandent ce produit

Un son puissant

Ce casque Philips SHL3000WT/00 génère un son puissant et des basses profondes. Grâce à ses coques orientables ultradouces, le plaisir d'écoute est entier lorsque vous vous déplacez.

Voir tous les avantages

avec système DJ-Style

Un son puissant

  • Arceau

  • Blanche

Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Ultraplat une fois replié, pour un transport facilité

Haut-parleur 32 mm pour un son dynamique et puissant

Haut-parleur 32 mm pour un son dynamique et puissant

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 5

14

Avis

85%

recommandent ce produit

2

14/01/2014

España

España

Excelentes

Sin duda, los mejore auriculares que he tenido jamás. Cómodos y ligeros y con un sonido espectacular.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL3000WT Headband headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL3000WT Headband headphones

11/05/2014

Italia

Italia

Prodotto perfetto

Prodotto di qualità eccellente sia nell'estetica che nella funzione.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL3000WT Headband headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL3000WT Headband headphones

07/08/2013

Italia

Italia

rapporto qualità-prezzo imbattibile

sono rimasto notevolmente soddisfatto da queste cuffie che hanno un prezzo basso, ma un'ottima resa audio. Bassi abbastanza potenti e suono limpido sia con la musica che con film o giochi, basta impostare bene l'equalizzatore sul pc o sul lettore mp3 e danno il massimo, inoltre sono molto comode e i cuscinetti ben imbottiti isolano bene dai rumori esterni e non affaticano le orecchie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL3000WT Headband headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHL3000WT Headband headphones

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  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.