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Arrêté
SHL3000WT/00
Un son puissant
Ce casque Philips SHL3000WT/00 génère un son puissant et des basses profondes. Grâce à ses coques orientables ultradouces, le plaisir d'écoute est entier lorsque vous vous déplacez.
Arceau
Blanche
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
4.0
sur 5
14
Avis
85%
recommandent ce produit
michin
14/01/2014
España
Excelentes
Sin duda, los mejore auriculares que he tenido jamás. Cómodos y ligeros y con un sonido espectacular.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3000WT Headband headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3000WT Headband headphones
Lorix67
11/05/2014
Italia
Prodotto perfetto
Prodotto di qualità eccellente sia nell'estetica che nella funzione.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3000WT Headband headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3000WT Headband headphones
andrewdj
07/08/2013
Italia
rapporto qualità-prezzo imbattibile
sono rimasto notevolmente soddisfatto da queste cuffie che hanno un prezzo basso, ma un'ottima resa audio. Bassi abbastanza potenti e suono limpido sia con la musica che con film o giochi, basta impostare bene l'equalizzatore sul pc o sul lettore mp3 e danno il massimo, inoltre sono molto comode e i cuscinetti ben imbottiti isolano bene dai rumori esterni e non affaticano le orecchie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3000WT Headband headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL3000WT Headband headphones