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Arrêté

Casque avec Micro

SHE9105BK/00

4.1

| (7) Avis | 86% recommandent ce produit

Son précis

Le casque Philips SHE9105 est doté de haut-parleurs haut de gamme et de coques métalliques fabriquées avec précision, pour un son pur et détaillé. Les tubes acoustiques ovales et les 3 tailles d'embouts possibles assurent confort et maintien, tandis que le micro intégré vous permet de basculer entre la musique et les appels.

Voir tous les avantages

coques métalliques

Son précis

  • HP 8,6 mm/conception semi-fermée

  • Intra-auriculaire

Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés

Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés

La glissière anti-enchevêtrement vous permet de conserver les deux écouteurs ensemble, en la faisant simplement glisser. Plus aucun souci de nœuds ou d'enchevêtrements !

Coques incurvées et tubes acoustiques ovales pour un confort optimal

Vos écouteurs intra-auriculaires sont conçus pour convenir à toutes les morphologies. Dotés de tubes acoustiques ovales ergonomiques et de coques incurvées, ils offrent en permanence un maintien optimal, sûr et confortable.

Avec télécommande et micro intégrés pour la musique et les appels téléphoniques

Avec télécommande et micro intégrés pour la musique et les appels téléphoniques

Le micro intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.1

sur 5

7

Avis

86%

recommandent ce produit

3
2

19/11/2015

France

France

Acheteur vérifié

trés bonnes qualités

produit de trés bonne qualité excellente qualité du son

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE9105BK Headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE9105BK Headphones with mic

11/10/2025

Deutschland

Deutschland

Philips SHE9105

Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer

Pour

Bass wie ein könig

Contre

Nichts

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon

Date d'utilisation 2023-10-11

Oui, je recommande ce produit

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Date d'utilisation 2023-10-11

04/08/2015

Deutschland

Deutschland

Philips In-Ear Kopfhörer

Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE9105SL Kopfhörer mit Mikrofon

Oui, je recommande ce produit

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