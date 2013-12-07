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Arrêté

Casques hi-fi sans fil

SHD9200/10

3.5

| (22) Avis

Son Surround

Profitez pleinement d'un son 3D cinématographique comme nul autre chez vous grâce au casque SHD9200, qui offre un son pur et richement détaillé grâce à la transmission d'audio non compressée et sans fil Kleer. Conçu pour vous apporter un réel confort, une liberté et un plaisir d'écoute incomparable.

Voir tous les avantages

Système de casque sans fil numérique

Son Surround

  • Circum-aural

  • Noire

Technologie audio 3D pour un son cinématographique multi-dimensionnel

Technologie audio 3D pour un son cinématographique multi-dimensionnel

La technologie audio 3D reproduit un son multi-dimensionnel, pour une expérience cinématographique spectaculaire.

Réglage du volume sans fil pour une utilisation pratique et intuitive

Les commandes de volume sont situées sur la coque pour une utilisation pratique, vous permettant ainsi de régler le son de manière rapide et intuitive. Inutile de chercher le bouton de réglage du volume, il suffit de d'appuyer sur le haut de la coque pour augmenter le son, et sur le bas pour le diminuer.

Haut-parleurs de 40 mm en néodyme, pour un excellent son haute fidélité

Haut-parleurs de 40 mm en néodyme, pour un excellent son haute fidélité

Haut-parleurs puissants de 40 mm en néodyme, pour un son fidèle et parfaitement conforme à l'enregistrement d'origine.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 5

22

Avis

07/12/2013

España

España

facil uso y larga duracion

me parece una buena idea para evitar los cables por el salon y sobre todo la comodidad de la distancia y movilidad.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD9200 Auriculares HiFi inalámbricos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD9200 Auriculares HiFi inalámbricos

17/06/2015

Nederland

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Acheteur vérifié

Deze draadloze headset geeft een prima geluid

Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHD9200 Wireless HiFi Headphones

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17/06/2015

Nederland

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Acheteur vérifié

Deze draadloze headset geeft een prima geluid

Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.

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