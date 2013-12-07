Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
SHD9200/10
Son Surround
Profitez pleinement d'un son 3D cinématographique comme nul autre chez vous grâce au casque SHD9200, qui offre un son pur et richement détaillé grâce à la transmission d'audio non compressée et sans fil Kleer. Conçu pour vous apporter un réel confort, une liberté et un plaisir d'écoute incomparable.
Circum-aural
Noire
La technologie audio 3D reproduit un son multi-dimensionnel, pour une expérience cinématographique spectaculaire.
Les commandes de volume sont situées sur la coque pour une utilisation pratique, vous permettant ainsi de régler le son de manière rapide et intuitive. Inutile de chercher le bouton de réglage du volume, il suffit de d'appuyer sur le haut de la coque pour augmenter le son, et sur le bas pour le diminuer.
Haut-parleurs puissants de 40 mm en néodyme, pour un son fidèle et parfaitement conforme à l'enregistrement d'origine.
3.5
sur 5
22
Avis
desdi
07/12/2013
España
facil uso y larga duracion
me parece una buena idea para evitar los cables por el salon y sobre todo la comodidad de la distancia y movilidad.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHD9200 Auriculares HiFi inalámbricos
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHD9200 Auriculares HiFi inalámbricos
Ton888
17/06/2015
Nederland
Acheteur vérifié
Deze draadloze headset geeft een prima geluid
Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHD9200 Wireless HiFi Headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHD9200 Wireless HiFi Headphones
MVisser
17/06/2015
Nederland
Acheteur vérifié
Deze draadloze headset geeft een prima geluid
Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHD9200 Wireless HiFi Headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHD9200 Wireless HiFi Headphones