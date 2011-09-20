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Arrêté
Transmission limpide
Casque hi-fi sans fil numérique Philips pour une réception sonore d'une netteté sans pareille. Le bruit de fond est quasiment éliminé pour vous offrir un son d'une remarquable clarté. Grâce à la base de recharge avec voyant d'état de charge, le casque se recharge facilement.
Le haut-parleur de 40 mm est fabriqué en mylar composite. À la fois puissant et très sensible, il diffuse un son entièrement dépourvu de distorsion.
Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.
Une simple pression sur ce bouton ultrapratique placé sur le casque permet, via un circuit commandé par microprocesseur, de régler la fréquence de transmission de façon optimale en vue d'obtenir la meilleure réception possible et une qualité sonore exceptionnelle.
5.0
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
spanjool
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
jsmulders
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone