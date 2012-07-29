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Arrêté
SHD8600UG/10
Musique sans fil claire
Profitez de votre musique et de votre télévision en passant d'une pièce à l'autre avec le casque SHD8600UG/10. La transmission numérique permet une réception très nette et une reproduction du son de qualité. Les coques pivotantes et l'arceau intérieur réglable offrent un confort optimal.
Circum-aural
Noire
La transmission numérique 2,4 GHz évite toute compression et perte de données entre le transmetteur et le casque. Les signaux numériques sont convertis en signaux analogiques à la fin du procédé de transmission. Il en résulte une superbe qualité sonore, avec une acoustique nuancée et un minimum de déperdition.
Les haut-parleurs acoustiques produisent un son pur et équilibré, offrant une clarté et une précision superbes, aussi bien dans les hautes que les basses fréquences.
L'arceau intérieur de ce casque Philips permet un réglage automatique à la forme de votre tête.
3.5
sur 5
27
Avis
YsaP
29/07/2012
France
Excellent rapport qualité/prix
Une vraiment très, très bonne qualité de son : franchement, je ne m'attendais pas à une telle qualité pour ce prix-là -je précise que je me sers de ce casque pour écouter de la musique classique (un vrai régal !), suivre des films (on a l'impression d'être au milieu !) ou des émissions. D'autre part, je trouve très pratique le système de réglage automatique de la hauteur du casque et, contrairement à ce que je craignais, l'ensemble est agréable à porter, même sur une longue période (pour l'instant, le maximum expérimenté est de 7 heures d'affilée). Le seul petit "hic", c'est pour replacer correctement le casque sur son socle : il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois (mais c'est vraiment un très petit inconvénient par rapport aux qualités de cet appareil, et puis... quelle satisfaction quand on réussit du premier coup !!!). En résumé, je suis extrêmement contente de cet achat et je le recommande vivement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHD8600UG Casque Hi-Fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
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Gill
07/01/2012
France
Amélioration de mon écoute de TV
j'avais un appareil infra-rouge, votre système permet de conserver mes appareils auditifs sous le casque ce qui améliore beaucoup la fidélité de la transmission.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHD8600UG Casque Hi-Fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
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attilio48
15/05/2014
Italia
ottimo rapporto qualità prezzo
Fidandomi delle diverse recensioni positive incontrate su siti e-commerce, ho acquistato questa ottima cuffia wireless. Ho fatto bene, il prodotto risponde ai requisiti descritti. Ottimi bassi, dialoghi chiari.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Oui, je recommande ce produit
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