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Arrêté

Casque sans fil Home Cinéma

SHC8585/00

4.3

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Home Cinéma personnel

Ce casque reproduit un magnifique champ sonore en trois dimensions, ce qui en fait l'accessoire idéal pour apprécier la musique et les films.

Voir tous les avantages

Immersion complète dans un son Surround sans fil

Home Cinéma personnel

  • son Surround SRS WOW

  • Base de recharge

Coussinets préformés pour un confort assuré

La forme de ces coussinets ergonomiques à trois dimensions permet de répartir la charge de façon uniforme et offre un meilleur confort d'écoute.

Réglez la fréquence de réception en un tour de main

Une simple pression sur ce bouton ultrapratique placé sur le casque permet, via un circuit commandé par microprocesseur, de régler la fréquence de transmission de façon optimale en vue d'obtenir la meilleure réception possible et une qualité sonore exceptionnelle.

Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.3

sur 5

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

07/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

the best i have bought.

hi, this is the best out and I have enjoyed every min

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8585 Wireless home cinema headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8585 Wireless home cinema headphones

30/10/2011

France

France

excellente restution du son; portée bonne

Quelques interférences mais essentiellement dû à l'emplacement de l'émetteur. un point faible: l'émetteur a laché au bout d'un an: un canal hors fonction: je confirme cela ne vient pas du casque (essayé avec un nouveau émtteur). Casque confortable: essais : jazz; van halen; Amy mac donald: résultat: pas d'attaque, aigu et basse faibles et trop arrondi.mais bon ce n'est qu'un casque pas une chaine de 1000W!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8585 Wireless home cinema headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8585 Wireless home cinema headphones

12/12/2010

España

España

buen producto

el unico defecto que tiene es que sale ruido cuando estas en movimiento, por lo demas muy bien

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Cet avis concerne le produit SHC8585 Auriculares inalámbricos para sist. de cine en casa

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Cet avis concerne le produit SHC8585 Auriculares inalámbricos para sist. de cine en casa

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