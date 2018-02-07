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Home Cinéma personnel
Ce casque reproduit un magnifique champ sonore en trois dimensions, ce qui en fait l'accessoire idéal pour apprécier la musique et les films.
son Surround SRS WOW
Base de recharge
La forme de ces coussinets ergonomiques à trois dimensions permet de répartir la charge de façon uniforme et offre un meilleur confort d'écoute.
Une simple pression sur ce bouton ultrapratique placé sur le casque permet, via un circuit commandé par microprocesseur, de régler la fréquence de transmission de façon optimale en vue d'obtenir la meilleure réception possible et une qualité sonore exceptionnelle.
Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.
4.3
sur 5
4
Avis
100%
recommandent ce produit
17scrooge
07/02/2018
United Kingdom
the best i have bought.
hi, this is the best out and I have enjoyed every min
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8585 Wireless home cinema headphones
Oui, je recommande ce produit
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toulcoz
30/10/2011
France
excellente restution du son; portée bonne
Quelques interférences mais essentiellement dû à l'emplacement de l'émetteur. un point faible: l'émetteur a laché au bout d'un an: un canal hors fonction: je confirme cela ne vient pas du casque (essayé avec un nouveau émtteur). Casque confortable: essais : jazz; van halen; Amy mac donald: résultat: pas d'attaque, aigu et basse faibles et trop arrondi.mais bon ce n'est qu'un casque pas une chaine de 1000W!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8585 Wireless home cinema headphones
Oui, je recommande ce produit
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rociobonanza
12/12/2010
España
buen producto
el unico defecto que tiene es que sale ruido cuando estas en movimiento, por lo demas muy bien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8585 Auriculares inalámbricos para sist. de cine en casa
Oui, je recommande ce produit
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