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Arrêté
SHC8555/10
Liberté de mouvement, son clair
Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi, ce casque stéréo Philips SHC8555/10 est le nec plus ultra du confort personnel.
Le haut-parleur de 40 mm est fabriqué en mylar composite. À la fois puissant et très sensible, il diffuse un son entièrement dépourvu de distorsion.
Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.
3.4
sur 5
19
Avis
kikou2
24/12/2016
France
tres bon rapport qualite/prix
Aucun soucis avec cet appareil utilisé depuis peu de temps, bonnes performances pour le prix (usage tv) et plutôt confortable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8555 Casque hi-fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
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JP31
19/11/2014
France
TRES BON PRODUIT
TRES BON PRODUIT MAIS IMPOSSIBLE DE TROUVER LES PILES SBC HB550L.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8555 Casque hi-fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
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acriner
11/12/2013
España
cómodo
Un producto que destaca por su facilidad de uso. El sonido es muy bueno y su diseño se adapta bien a las orejas sin provocar dolor al tiempo de llevar los auriculares puestos.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Oui, je recommande ce produit
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