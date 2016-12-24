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Arrêté

Casque hi-fi sans fil

SHC8555/10

3.4

| (19) Avis

Liberté de mouvement, son clair

Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi, ce casque stéréo Philips SHC8555/10 est le nec plus ultra du confort personnel.

Voir tous les avantages

Liberté de mouvement, son clair

Charge simple et pratique via une station d'accueil sans fil

Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion

Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion

Le haut-parleur de 40 mm est fabriqué en mylar composite. À la fois puissant et très sensible, il diffuse un son entièrement dépourvu de distorsion.

La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.4

sur 5

19

Avis

24/12/2016

France

France

tres bon rapport qualite/prix

Aucun soucis avec cet appareil utilisé depuis peu de temps, bonnes performances pour le prix (usage tv) et plutôt confortable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8555 Casque hi-fi sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8555 Casque hi-fi sans fil

19/11/2014

France

France

TRES BON PRODUIT

TRES BON PRODUIT MAIS IMPOSSIBLE DE TROUVER LES PILES SBC HB550L.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8555 Casque hi-fi sans fil

Oui, je recommande ce produit

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11/12/2013

España

España

cómodo

Un producto que destaca por su facilidad de uso. El sonido es muy bueno y su diseño se adapta bien a las orejas sin provocar dolor al tiempo de llevar los auriculares puestos.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8555 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Oui, je recommande ce produit

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