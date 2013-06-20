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Arrêté
SHC8525/00
Musique sans fil exceptionnelle
Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi, ce casque stéréo est le nec plus ultra du confort personnel.
Base de recharge
Transmission FM
Le haut-parleur de 40 mm est fabriqué en mylar composite. À la fois puissant et très sensible, il diffuse un son entièrement dépourvu de distorsion.
Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.
La base de recharge permet de poser le récepteur lorsque vous ne l'utilisez pas, mais également de le recharger pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi.
3.9
sur 5
31
Avis
Drakh
20/06/2013
France
Super produit !
Excellent produit je l'ai depuis maintenant plus de 5 ans maintenant et voila seulement ce soir que je change les piles.... Je le recommande vivement bon certe l'aspect reste rustique,mais dans l'ensemble c'est un produit que je recommande grandement !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Oui, je recommande ce produit
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greg51100
20/06/2013
France
Super produit !
Excellent produit je l'ai depuis maintenant plus de 5 ans maintenant et voila seulement ce soir que je change les piles.... Je le recommande vivement bon certe l'aspect reste rustique,mais dans l'ensemble c'est un produit que je recommande grandement !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Oui, je recommande ce produit
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Joyeux586
20/10/2011
France
Excellent produit
Très bonne qualité de son Très bonne ergonomie simplicité d'utilisation Beau produit et confortable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Oui, je recommande ce produit
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