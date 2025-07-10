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Casque Hi-Fi sans fil

SHC5200/10

3.3
| (83) Avis
Liberté de mouvement
Oubliez les câbles qui vous encombrent et découvrez le plaisir de bouger librement au son de votre musique. Avec son design léger et rechargeable, vous pouvez utiliser ce casque Philips SHC5200/10 longtemps.
Voir tous les avantages

Casque sans fil entièrement rechargeable

Liberté de mouvement

  • Transmission FM

  • Ergonomique

  • Jusqu'à 14 h d'autonomie

Haut-parleur 32 mm pour un son de grande qualité

À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse un son sans distorsion quelle que soit la puissance d'entrée.

Arceau intérieur réglable

En général, les casques d'extérieur s'ajustent en faisant glisser un arceau réglable. Cette manœuvre, devant être effectuée à chaque utilisation, peut se révéler gênante. Profitez de votre musique aisément et rapidement grâce à ce casque avec arceau intérieur souple réglable. Celui-ci s'ajuste automatiquement à la forme et à la taille de votre tête.

Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 5

83

Avis

10/07/2025

France

France

Cordon d'alim .

Pas conforme ? je complète : Il est formidable . Merci de me donner une réponse .Je débute avec . C'est le même cordon d'alim pour le socle et le casque ? Possibilité d'en acheter un supplémentaire ? Merci

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC5200 Casque Hi-Fi sans fil

Oui, je recommande ce produit

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20/12/2024

France

France

Acheteur vérifié

Impeccable

Très satisfait de cette achat l'autonomie et la facilité de se casque est super j'adore je n'embête plus personne à mettre le son très fort. J'adore je recommande ce casque

Pour

Télé moins forte

Contre

Ras

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC5200 Casque Hi-Fi sans fil

22/07/2023

France

France

Acheteur vérifié

Parfait

Les quelques fois ou je m'en suis servi, tout a été parfait. Donc, rien à redire.

Pour

que des avantages

Contre

aucun inconvénient

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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