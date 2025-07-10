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SHC5200/10
Transmission FM
Ergonomique
Jusqu'à 14 h d'autonomie
À la fois compacte et puissante, l'enceinte 32 mm diffuse un son sans distorsion quelle que soit la puissance d'entrée.
En général, les casques d'extérieur s'ajustent en faisant glisser un arceau réglable. Cette manœuvre, devant être effectuée à chaque utilisation, peut se révéler gênante. Profitez de votre musique aisément et rapidement grâce à ce casque avec arceau intérieur souple réglable. Celui-ci s'ajuste automatiquement à la forme et à la taille de votre tête.
Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.
3.3
sur 5
83
Avis
JMMi
10/07/2025
France
Cordon d'alim .
Pas conforme ? je complète : Il est formidable . Merci de me donner une réponse .Je débute avec . C'est le même cordon d'alim pour le socle et le casque ? Possibilité d'en acheter un supplémentaire ? Merci
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC5200 Casque Hi-Fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
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Pase partou
20/12/2024
France
Acheteur vérifié
Impeccable
Très satisfait de cette achat l'autonomie et la facilité de se casque est super j'adore je n'embête plus personne à mettre le son très fort. J'adore je recommande ce casque
Pour
Télé moins forte
Contre
Ras
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Tarnosien57
22/07/2023
France
Acheteur vérifié
Parfait
Les quelques fois ou je m'en suis servi, tout a été parfait. Donc, rien à redire.
Pour
que des avantages
Contre
aucun inconvénient
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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