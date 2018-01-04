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Arrêté
SHC5112/10
Liberté de mouvement
Oubliez les câbles qui vous encombrent et découvrez le plaisir de bouger librement au son de votre musique grâce à ce casque Philips. Avec sa conception légère et rechargeable, vous pouvez l'utiliser sans compter.
Circum-aural
Avec deux canaux de transmission à votre disposition, votre confort d'écoute n'est jamais perturbé : vous avez en effet la possibilité de passer à tout moment sur le canal offrant la meilleure réception.
Avec deux casques à votre disposition, vous avez la possibilité de partager une expérience sonore « personnelle » avec l'un de vos proches.
Ce casque est conçu pour une utilisation avec batteries rechargeables. Son utilisation répétée ne vous ruinera pas.
3.6
sur 5
5
Avis
Laurent974
04/01/2018
France
Pratique d'installation et d'usage
Répond pleinement à notre besoin, c'est à dire écouter à 2 la télé, sans gêner ou être gêné par l'environnement. Très facile d'installation. Attention a bien vérifier que l'écran soit équipé d'une prise Jack, type écouteurs. Sur notre écran, un logo représentant un casque signale la prise Jack.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
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Dragnelle
01/12/2017
France
Bonne qualité de son, mais.......
Problème de charge des batteries, 12 heures de charge par casque pour 6 heures d'écoute. Fourniture de piles neuves par Philips au titre de la garantie. Aucune amélioration. soit 2 casques, 1 chargeur donc 12heures X 2. C'est un peu long Service en ligne prévenu, en attente de solution.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Brigitte24
16/10/2017
France
Bon produit
Produit de bonne qualité de son. Pas de bruits parasites. Confort et légèreté. Bon rapport qualité prix. Ces casques remplacent ceux que j'avais auparavant qui ont duré 20 ans
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
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