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Arrêté

Casque Hi-Fi sans fil

SHC5112/10

3.6

| (5) Avis

Liberté de mouvement

Oubliez les câbles qui vous encombrent et découvrez le plaisir de bouger librement au son de votre musique grâce à ce casque Philips. Avec sa conception légère et rechargeable, vous pouvez l'utiliser sans compter.

Voir tous les avantages

Casque entièrement rechargeable

Liberté de mouvement

  • Circum-aural

Sélectionnez le canal offrant la meilleure réception

Avec deux canaux de transmission à votre disposition, votre confort d'écoute n'est jamais perturbé : vous avez en effet la possibilité de passer à tout moment sur le canal offrant la meilleure réception.

Faites partager vos coups de cœur musicaux à vos proches grâce aux deux casques disponibles

Avec deux casques à votre disposition, vous avez la possibilité de partager une expérience sonore « personnelle » avec l'un de vos proches.

Entièrement rechargeable

Ce casque est conçu pour une utilisation avec batteries rechargeables. Son utilisation répétée ne vous ruinera pas.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.6

sur 5

5

Avis

5
2
1

04/01/2018

France

France

Pratique d'installation et d'usage

Répond pleinement à notre besoin, c'est à dire écouter à 2 la télé, sans gêner ou être gêné par l'environnement. Très facile d'installation. Attention a bien vérifier que l'écran soit équipé d'une prise Jack, type écouteurs. Sur notre écran, un logo représentant un casque signale la prise Jack.

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Cet avis concerne le produit SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil

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01/12/2017

France

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Bonne qualité de son, mais.......

Problème de charge des batteries, 12 heures de charge par casque pour 6 heures d'écoute. Fourniture de piles neuves par Philips au titre de la garantie. Aucune amélioration. soit 2 casques, 1 chargeur donc 12heures X 2. C'est un peu long Service en ligne prévenu, en attente de solution.

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16/10/2017

France

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Bon produit

Produit de bonne qualité de son. Pas de bruits parasites. Confort et légèreté. Bon rapport qualité prix. Ces casques remplacent ceux que j'avais auparavant qui ont duré 20 ans

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