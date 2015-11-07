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Arrêté

Casque Hi-Fi sans fil

SHC5102/10

3.2

| (26) Avis

Liberté de mouvement

Oubliez les câbles qui vous encombrent et découvrez le plaisir de bouger librement au son de votre musique grâce à ce casque Philips. Avec sa conception légère et rechargeable, vous pouvez l'utiliser sans compter.

Voir tous les avantages

Casque entièrement rechargeable

Liberté de mouvement

  • Circum-aural

La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

Entièrement rechargeable

Ce casque est conçu pour une utilisation avec batteries rechargeables. Son utilisation répétée ne vous ruinera pas.

Arceau intérieur réglable

En général, les casques d'extérieur s'ajustent en faisant glisser un arceau réglable. Cette manœuvre, devant être effectuée à chaque utilisation, peut se révéler gênante. Profitez de votre musique aisément et rapidement grâce à ce casque avec arceau intérieur souple réglable. Celui-ci s'ajuste automatiquement à la forme et à la taille de votre tête.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 5

26

Avis

07/11/2015

France

France

Bon rapport qualité prix

Produits de bonne qualité, son vraiment agréable et bien dosé parfais pour deux personnes. Autonomie vraiment très correct. Bonne porté. Pour ce qui on du souffle pensé à bien régler vos différentes sources audio.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil

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15/12/2012

France

France

Astuce

Les gens ne comprennent pas forcement tous sur l'amplification du son. Le"souffle" n'est pas proportionnel à la puissance que nous demandons à la TV(vous n'avez jamais remarquer, quand nous avions des boîtier TNT, il fallait monter le son du boitier à fond et celle de la TV pas trop pour avoir un son bien plus correcte?) Petit conseil: Brancher votre casque, baisez le son du cause à fond, montez le son de la TV à 80% de sa puissance maxi (=0dB), puis montez doucement le son du casque et voila, son parfait. Après, suivant les téléviseurs, la prise casque et soi en parallèle des haut-parleurs (faite la manipulation ci-dessus), soi c'est un circuit à part, qu'il faut régler à 80%. voila, bon film...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil

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15/07/2012

France

France

parfait

très bonne performance ; bonne qualité d’écoute. je suis prêt a le recommander a mes amis .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil

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