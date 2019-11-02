ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

Casque hi-fi sans fil

SHC1300/10

2.9

| (46) Avis

Le confort du sans fil avec la transmission infrarouge

Casque infrarouge sans fil alliant qualité et confort pour écouter de la musique ou regarder la télévision chez soi.

Voir tous les avantages

Pour TV

Le confort du sans fil avec la transmission infrarouge

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Circum-aural

Facile à installer

La garantie d'une réception parfaitement claire

La transmission de signaux par le biais de la modulation haute fréquence permet d'obtenir une réception parfaitement claire.

Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.9

sur 5

46

Avis

02/11/2019

France

France

très solide

Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.

Pour

Il fait ce pourquoi je l'ai acheté

Contre

visiblement Philips ne le produit plus

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Date d'utilisation 2017-11-02

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Date d'utilisation 2017-11-02

27/01/2019

France

France

Super, je ne veut que celui ci.

Super, j'en suis à mon troisième. Le seul bémol, les mousses une fois usées sont difficiles à trouver.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC1300 Casque hi-fi sans fil

11/04/2018

España

España

Producto útil

Buen producto, de hecho es el segundo que compró. El segundo ha durado exactamente 26 meses hasta que ha fallado el emisor. Veremos cuánto cuesta repararlo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC1300 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC1300 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Piles non fournies