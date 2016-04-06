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Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

SHB9250WT/00

4

| (1) Avis

Un son haute résolution

Le Philips SHB9250 avec connectivité Bluetooth® supprime les câbles, mais pas la qualité du son, pour des basses profondes et un son parfaitement clair. Basculez facilement entre la musique et les appels, et déplacez-vous en tout confort grâce aux coques avec coussinets doux.

Voir tous les avantages

avec une amplification numérique des basses

Un son haute résolution

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

HP 40 mm en néodyme, pour des basses profondes et un son clair

Option renforcement des basses, pour des basses profondes et dynamiques

Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure

Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure

Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Ces casques répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution.

Spécificités Techniques

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4.0

sur 5

1

Avis

5
3
2
1

06/04/2016

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

zie algemene waardering

Aangenaam draagcomfort geluid goed eenvoudig in gebruik

Cet avis concerne le produit SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones

Cet avis concerne le produit SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones

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