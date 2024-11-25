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Arrêté
Un son haute résolution
Le Philips SHB7250 avec connectivité Bluetooth® supprime les câbles, mais pas la qualité du son, pour des basses profondes et un son parfaitement clair. Basculez facilement entre la musique et les appels, et déplacez-vous en tout confort grâce aux coques avec coussinets doux.
HP 40 mm/conception arrière fermée
Circum-aural
Coussinets confortables
Conçu pour vous offrir un maintien parfait grâce à ses coques et à son arceau réglables, votre casque vous apporte un réel confort en déplacement.
Pratique en déplacement, ce casque Bluetooth® est pliable afin de faciliter son transport et son rangement. Compagnon idéal de vos voyages, il bénéficie d'une conception astucieuse composée d'éléments soigneusement sélectionnés, y compris des charnières facilitant le mouvement des différents éléments du casque.
4.2
sur 5
33
Avis
82%
recommandent ce produit
Roro_333
25/11/2024
France
Casque parfait
J'ai ce casque depuis maintenant 7 ans et je peux vous dire que je suis très satisfaite de ce produit. Déjà à l'époque, je ne l'avais pas payer bien cher par rapport aux casques que je vois maintenant en vente. Il vis très bien, je l'utilise tout les jours. Il tiens très bien la batterie, mais dans tout les cas, en même pas une heure branché, il se recharge à 100%. Le son est très bien, le seul démole serais pour les appel, ou ma voix ne s'entend pas super bien, mais de toute façon, je ne l'utilise pas pour ça. Aussi, avec le temps, la petite couche sur les bonnettes s'enlève et malheureusement, elles ne sont pas changeable. Mais vraiment, ça ne gâche pas la qualité de se produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
Date d'utilisation 2022-11-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
Date d'utilisation 2022-11-25
david49510
15/01/2016
France
tres bon casque
rapport qualite prix top je le recommande sans soucic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
Lagartospock
16/06/2016
España
Acheteur vérifié
El acabado y calidad son excelentes
los auriculares SHB7250, me han sorprendido gratamente por la calidad del producto y comodidad para poder estar bastante tiempo y no molestan y el sonido es perfecto.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB7250 Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB7250 Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
Les résultats réels peuvent varier.
Lorsque vous utilisez le câble de casque fourni