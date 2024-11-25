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Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

SHB7250/00

4.2

| (33) Avis | 82% recommandent ce produit

Un son haute résolution

Le Philips SHB7250 avec connectivité Bluetooth® supprime les câbles, mais pas la qualité du son, pour des basses profondes et un son parfaitement clair. Basculez facilement entre la musique et les appels, et déplacez-vous en tout confort grâce aux coques avec coussinets doux.

Voir tous les avantages

avec une amplification numérique des basses

Un son haute résolution

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Circum-aural

  • Coussinets confortables

HP 40 mm en néodyme, pour des basses profondes et un son clair

HP 40 mm en néodyme, pour des basses profondes et un son clair

Coques et arceau réglables, pour un maintien parfait

Coques et arceau réglables, pour un maintien parfait

Conçu pour vous offrir un maintien parfait grâce à ses coques et à son arceau réglables, votre casque vous apporte un réel confort en déplacement.

Pliable et compact pour faciliter le transport

Pliable et compact pour faciliter le transport

Pratique en déplacement, ce casque Bluetooth® est pliable afin de faciliter son transport et son rangement. Compagnon idéal de vos voyages, il bénéficie d'une conception astucieuse composée d'éléments soigneusement sélectionnés, y compris des charnières facilitant le mouvement des différents éléments du casque.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.2

sur 5

33

Avis

82%

recommandent ce produit

25/11/2024

France

France

Casque parfait

J'ai ce casque depuis maintenant 7 ans et je peux vous dire que je suis très satisfaite de ce produit. Déjà à l'époque, je ne l'avais pas payer bien cher par rapport aux casques que je vois maintenant en vente. Il vis très bien, je l'utilise tout les jours. Il tiens très bien la batterie, mais dans tout les cas, en même pas une heure branché, il se recharge à 100%. Le son est très bien, le seul démole serais pour les appel, ou ma voix ne s'entend pas super bien, mais de toute façon, je ne l'utilise pas pour ça. Aussi, avec le temps, la petite couche sur les bonnettes s'enlève et malheureusement, elles ne sont pas changeable. Mais vraiment, ça ne gâche pas la qualité de se produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil

Date d'utilisation 2022-11-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil

Date d'utilisation 2022-11-25

15/01/2016

France

France

tres bon casque

rapport qualite prix top je le recommande sans soucic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil

16/06/2016

España

España

Acheteur vérifié

El acabado y calidad son excelentes

los auriculares SHB7250, me han sorprendido gratamente por la calidad del producto y comodidad para poder estar bastante tiempo y no molestan y el sonido es perfecto.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB7250 Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB7250 Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

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