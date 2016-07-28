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Arrêté
SHB7250WT/00
Un son haute résolution
Le Philips SHB7250 avec connectivité Bluetooth® supprime les câbles, mais pas la qualité du son, pour des basses profondes et un son parfaitement clair. Basculez facilement entre la musique et les appels, et déplacez-vous en tout confort grâce aux coques avec coussinets doux.
HP 40 mm/conception arrière fermée
Circum-aural
Coussinets confortables
Compatible avec Siri et Google Now, le dernier casque Bluetooth® Philips rend l'utilisation de votre assistant virtuel encore plus facile. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton situé sur la coque pour activer Siri (iPhone) ou Google Now (Android).
La mise en marche automatique couplée à un appairage NFC par simple contact vous permet de connecter facilement votre casque sans fil à n'importe quel appareil Bluetooth®.
Utilisez votre casque avec n'importe quel appareil Bluetooth® pour profiter d'une musique parfaitement claire, sans fil. Et le plaisir ne s'arrête pas une fois la batterie épuisée : il vous suffit de brancher le câble pour continuer à écouter de la musique.
3.6
sur 5
5
Avis
Remmie1969
28/07/2016
Nederland
In één woord GE WEL DIG
Zelfs nu ik een paar weken in gebruik genomen heb, kan ik toch niets anders zeggen TOP koptelefoon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones
Oui, je recommande ce produit
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Remco46
13/06/2016
Nederland
Acheteur vérifié
In één woord een super geweldige Philips
Na een zwarte variant hiervan te hebben geprobeerd, heb ik in samenspraak met mijn winkel coolblue te Rotterdam deze in kunnen ruilen voor de SHB7250WT, die bevalt mij écht veel goed!
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Serge
23/09/2016
België
Mauvaise qualité des mousses écouteurs
J'avais le modèle précédent en noir, à part le problème de batterie j'en étais content, j'ai pris le nouveau modèle uniquement disponible en blanc lors de l'échange, il fonctionne bien excepté les mousses d'écouteurs blanc qui collent, se décolorent et s’abîment. Ce matin, mes lunettes ont failli tomber car elles collaient aux mousses Seraient-ils possible de les remplacer (même par des noirs)
Cet avis concerne le produit SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones
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Les résultats réels peuvent varier.
Lorsque vous utilisez le câble de casque fourni