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Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

SHB6250/00

3.6

| (19) Avis

Sans fil, son clair

Avec son élégant design fin, pliable et ultra-portable ainsi que sa connectivité Bluetooth®, le casque Philips SHB6250 est un choix idéal pour les déplacements. Profitez de ses basses profondes et de sa parfaite clarté, sans jamais être gêné par des enchevêtrements de câbles.

Voir tous les avantages

Supprimez les câbles, pas la qualité

Sans fil, son clair

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Supra-aural

HP 40 mm en néodyme, pour des basses profondes et un son clair

HP 40 mm en néodyme, pour des basses profondes et un son clair

Coques et arceau réglables, pour un maintien parfait

Coques et arceau réglables, pour un maintien parfait

Conçu pour vous offrir un maintien parfait grâce à ses coques et à son arceau réglables, votre casque vous apporte un réel confort en déplacement.

Technologie Bluetooth® pour une utilisation pratique sans fil

Technologie Bluetooth® pour une utilisation pratique sans fil

Utilisez votre casque avec n'importe quel appareil Bluetooth® pour profiter d'une musique parfaitement claire, sans fil. Et le plaisir ne s'arrête pas une fois la batterie épuisée : il vous suffit de brancher le câble pour continuer à écouter de la musique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 5

19

Avis

16/05/2017

France

France

Super pratique et bon son

Se repli , appairage facile et très bon son pour le prix. Apres plus d un an d utilisation dans les transports... n a pas bouge

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

12/03/2017

France

France

Parfait pour voyager

Je cherchais un casque pour fonctionner avec mon smartphone et j'ai trouvé cette option sans fil intéressante. L'appairage s'est fait sans problème et après deux trois réglages de base la qualité du son est superbe. De plus la musique s'arrête automatiquement en cas d'appel téléphonique. Rapport qualité prix avantageux!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

20/04/2020

España

España

Los mejores cascos que he encontrado hasta ahora

Gran calidad para el precio y súper cómodos. Me he acostumbrado a ellos y solo uso estos. Es más, cuando se desgastaron de tanto uso, volví a pedir los mismos. Espero que no los descataloguen.

Cet avis concerne le produit SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

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