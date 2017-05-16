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Arrêté
SHB6250/00
Sans fil, son clair
Avec son élégant design fin, pliable et ultra-portable ainsi que sa connectivité Bluetooth®, le casque Philips SHB6250 est un choix idéal pour les déplacements. Profitez de ses basses profondes et de sa parfaite clarté, sans jamais être gêné par des enchevêtrements de câbles.
HP 40 mm/conception arrière fermée
Supra-aural
Conçu pour vous offrir un maintien parfait grâce à ses coques et à son arceau réglables, votre casque vous apporte un réel confort en déplacement.
Utilisez votre casque avec n'importe quel appareil Bluetooth® pour profiter d'une musique parfaitement claire, sans fil. Et le plaisir ne s'arrête pas une fois la batterie épuisée : il vous suffit de brancher le câble pour continuer à écouter de la musique.
3.6
sur 5
19
Avis
Philippemanap
16/05/2017
France
Super pratique et bon son
Se repli , appairage facile et très bon son pour le prix. Apres plus d un an d utilisation dans les transports... n a pas bouge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil
Oui, je recommande ce produit
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Magnum
12/03/2017
France
Parfait pour voyager
Je cherchais un casque pour fonctionner avec mon smartphone et j'ai trouvé cette option sans fil intéressante. L'appairage s'est fait sans problème et après deux trois réglages de base la qualité du son est superbe. De plus la musique s'arrête automatiquement en cas d'appel téléphonique. Rapport qualité prix avantageux!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil
Oui, je recommande ce produit
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evaldeslacasa
20/04/2020
España
Los mejores cascos que he encontrado hasta ahora
Gran calidad para el precio y súper cómodos. Me he acostumbrado a ellos y solo uso estos. Es más, cuando se desgastaron de tanto uso, volví a pedir los mismos. Espero que no los descataloguen.
Cet avis concerne le produit SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
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Les résultats réels peuvent varier.