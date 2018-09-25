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  • Poids plume. Son XXL.
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Arrêté

FliteCasque Bluetooth® sans fil

SHB4405WT/00

3.4
| (21) Avis
Poids plume. Son XXL.
Le casque sans fil Philips Flite Ultrlite Wireless est incroyablement léger, mais d'une puissance surprenante. Sans fil pour vous gêner, il est fin et compact, avec un design pliable à plat idéal pour les déplacements.
Voir tous les avantages

Poids plume. Son XXL.

Poids plume. Son XXL.

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage à plat

Haut-parleurs puissants de 32 mm pour un son clair

Haut-parleurs puissants de 32 mm pour un son clair

Les haut-parleurs puissants inclinés de 32 mm reproduisent un son clair et limpide, avec des basses riches et profondes.

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

Télécommande pour les appels en mains libres et la musique

La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques d'une simple pression sur un bouton.

Coussinets pour un confort longue durée

Coussinets pour un confort longue durée

Les coussinets et les haut-parleurs inclinés apportent un confort longue durée.

Spécificités Techniques

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3.4

sur 5

21

Avis

25/09/2018

France

France

très légers

un très bon produit légers et pas cher qui comme d’habitude ne ce fabrique plus surement pas assez rentable je voulais en acheter un autre évidement plus fabriqué très dur a trouver a ce prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Flite SHB4405BK Casque Bluetooth® sans fil

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08/08/2017

Italia

Italia

Acheteur vérifié

bellissime cuffie

bellissime cuffie le raccomando per il suono pulito e cristillallino

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Cet avis concerne le produit Flite SHB4405WT Cuffie wireless Bluetooth®

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08/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Great headphones

I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

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