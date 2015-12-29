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Arrêté

Casque Bluetooth®

SHB3185BK/00

3.1

| (10) Avis

Basses puissantes et dynamiques sans fil

Le casque Bluetooth® sans fil Philips SHB3185 est doté d'une fonction d'appairage NFC par simple contact. S'inspirant des casques DJ, il vous permet d'écouter de la musique pendant des heures, ou de discuter confortablement au téléphone, grâce à un design portable et pliable.

Voir tous les avantages

Basses puissantes et dynamiques sans fil

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets aérés

Coussinets doux et respirants pour de longues heures d'écoute

Coussinets doux et respirants pour de longues heures d'écoute

Coussinets doux et respirants pour un confort d'écoute longue durée.

Haut-parleurs haute intensité 32 mm, pour des basses puissantes et dynamiques

Haut-parleurs haute intensité 32 mm, pour des basses puissantes et dynamiques

Haut-parleurs puissants 32 mm, pour des basses puissantes et dynamiques.

Appairage NFC facile par simple contact

Appairage NFC facile par simple contact

L'appairage NFC facile vous permet de connecter votre casque Bluetooth® à n'importe quel appareil Bluetooth®, par simple contact.

Spécificités Techniques

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3.1

sur 5

10

Avis

2

29/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great value / well deigned product

Great value for money, very comfortable to wear, easy to use and pair! Charges from laptop via USB / Mini USB! Works with Smart TV, Android phone and Chromebook! Great stereo sound!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3185BK Bluetooth headset

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3185BK Bluetooth headset

08/04/2018

Nederland

Nederland

Goede prijs/kwaliteitverhouding

Geluid boven verwachting in deze prijsklasse. Helaas geven de -onear-oorkussens te veel druk op de oren. Vermoeiend na korte tijd, waardoor dit type van Philips ON-Ear qua draagcomfort niet mijn voorkeur heeft.

Cet avis concerne le produit SHB3185BK Bluetooth Headset

Cet avis concerne le produit SHB3185BK Bluetooth Headset

27/11/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ich würde dieses Gerät weiterempfehlen. Gute Qualität.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3185BK Bluetooth-Headset

Oui, je recommande ce produit

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