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  • BASS+ Vivez-le à fond
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Arrêté

Casque Bluetooth®

SHB3175WT/00

3.4
| (16) Avis | 83% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire
BASS+ Vivez-le à fond
Le casque Philips BASS+ embarque des basses ultra-puissantes dans un design fin et robuste. Un magnifique casque circum-aural sans fil Bluetooth® pour ceux qui sont à la recherche de basses plus percutantes, mais avec un encombrement réduit.
Voir tous les avantages

BASS+ Vivez-le à fond

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Circum-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage compact

Haut-parleurs 40 mm en néodyme

Haut-parleurs 40 mm en néodyme

Haut-parleurs 40 mm en néodyme, pour des basses puissantes

Un confort adapté à tous

Un confort adapté à tous

Les coques pivotantes et l'arceau réglable permettent un confort adapté à tous.

Des basses puissantes et percutantes

Des basses puissantes et percutantes

Des basses puissantes pour un plus grand plaisir d'écoute. Ne vous y trompez pas : malgré un design tout en finesse, les évents spécialement conçus et les haut-parleurs au réglage optimal produisent de très basses fréquences pour vous offrir la signature acoustique unique Bass+. Un volume acoustique distinct permet d'obtenir des basses de qualité régulière avec chaque production.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.4

sur 5

16

Avis

83%

recommandent ce produit

26/09/2020

España

España

Buen Sonido, facil de manejar y transpo

Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes

Pour

Sonido y precio

Contre

Materiales dan la sensación de ser frágiles

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3175BK Auricular Bluetooth

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3175BK Auricular Bluetooth

03/06/2020

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Super waar voor je geld

Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...

Pour

Zitcomfort en super geluid

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3175BK Bluetooth-headset

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3175BK Bluetooth-headset

03/01/2020

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung hervorragend

Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.

Pour

Klang, Akku

Contre

Bedienkonzept

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3175WT Bluetooth-Headset

Oui, je recommande ce produit

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