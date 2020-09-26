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Arrêté
SHB3175WT/00
HP 40 mm/conception arrière fermée
Circum-aural
Coussinets confortables
Pliage compact
Haut-parleurs 40 mm en néodyme, pour des basses puissantes
Les coques pivotantes et l'arceau réglable permettent un confort adapté à tous.
Des basses puissantes pour un plus grand plaisir d'écoute. Ne vous y trompez pas : malgré un design tout en finesse, les évents spécialement conçus et les haut-parleurs au réglage optimal produisent de très basses fréquences pour vous offrir la signature acoustique unique Bass+. Un volume acoustique distinct permet d'obtenir des basses de qualité régulière avec chaque production.
3.4
sur 5
16
Avis
83%
recommandent ce produit
26/09/2020
España
Buen Sonido, facil de manejar y transpo
Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes
Pour
Sonido y precio
Contre
Materiales dan la sensación de ser frágiles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB3175BK Auricular Bluetooth
Oui, je recommande ce produit
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V. Obdam
03/06/2020
Nederland
Acheteur vérifié
Super waar voor je geld
Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...
Pour
Zitcomfort en super geluid
Contre
Geen
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Cet avis concerne le produit SHB3175BK Bluetooth-headset
Oui, je recommande ce produit
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Fridayonmymind
03/01/2020
Deutschland
Preis-Leistung hervorragend
Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.
Pour
Klang, Akku
Contre
Bedienkonzept
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Cet avis concerne le produit SHB3175WT Bluetooth-Headset
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB3175WT Bluetooth-Headset
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