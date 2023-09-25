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Arrêté
SHB3075BL/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage à plat
Les 12 heures d'autonomie vous permettent d'écouter de la musique toute la journée.
Le casque BASS+ est doté de haut-parleurs de 32 mm qui diffusent des basses puissantes.
Conçu pour un maintien optimal, le casque BASS+ est doté de coques pivotantes et d'un arceau réglable pour s'adapter à tous.
3.9
sur 5
39
Avis
Pescadou-C
25/09/2023
France
Casque sans fil pratique et léger
Ultra léger et super confortable ! C’est un super rapport qualité prix. Je m’en sers pour écouter du contenu audio sur mon ordi
Pour
Léger, mon téléphone reconnaît vite le bluetooth
Contre
Pas le meilleur casque son
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB3075BK Casque avec micro sans fil supra-aural
Oui, je recommande ce produit
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mathilde33
13/08/2019
France
super son !
J'ai acheté ce casque parce que j'ai confiance en la marque. C'est mon meilleur casque bluetooth. Super confortable pour mes oreilles, des basses très agréables, je suis très agréablement surprise par le rapport qualité/prix. Bonne tenue de batterie. Le seul bémol, et encore c'est ma faute, c'est que j'ai l'habitude que le casque se couple tout seul dès la première fois en l'allumant avec le PC, l'Ipad ou l'Iphone, et là j'ai mis un certain temps à comprendre qu'il fallait maintenir la touche bluetooth appuyée pour que le couplage se fasse. A part ça, super expérience !
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Bestdriver99
10/05/2018
France
Excellent produit
J'ai aimé trop se produit car il est très efficace
Cet avis concerne le produit SHB3075BK Casque avec micro sans fil supra-aural
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Les résultats réels peuvent varier