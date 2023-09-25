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Arrêté

Casque avec micro sans fil supra-aural

SHB3075BL/00

3.9
| (39) Avis

Disponible à partir

Blanche
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Noire
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BASS+ Vivez-le à fond
Le casque Philips BASS+ embarque des basses ultra-puissantes dans un design très compact. Un casque sans fil Bluetooth® pour ceux qui sont à la recherche de basses plus percutantes, mais avec un encombrement réduit.
Voir tous les avantages

BASS+ Vivez-le à fond

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage à plat

Batterie rechargeable offrant jusqu'à 12 heures d'autonomie

Batterie rechargeable offrant jusqu'à 12 heures d'autonomie

Les 12 heures d'autonomie vous permettent d'écouter de la musique toute la journée.

Haut-parleurs 32 mm

Haut-parleurs 32 mm

Le casque BASS+ est doté de haut-parleurs de 32 mm qui diffusent des basses puissantes.

Coques et arceau réglables, pour un confort optimal

Coques et arceau réglables, pour un confort optimal

Conçu pour un maintien optimal, le casque BASS+ est doté de coques pivotantes et d'un arceau réglable pour s'adapter à tous.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.9

sur 5

39

Avis

25/09/2023

France

France

Casque sans fil pratique et léger

Ultra léger et super confortable ! C’est un super rapport qualité prix. Je m’en sers pour écouter du contenu audio sur mon ordi

Pour

Léger, mon téléphone reconnaît vite le bluetooth

Contre

Pas le meilleur casque son

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3075BK Casque avec micro sans fil supra-aural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3075BK Casque avec micro sans fil supra-aural

13/08/2019

France

France

super son !

J'ai acheté ce casque parce que j'ai confiance en la marque. C'est mon meilleur casque bluetooth. Super confortable pour mes oreilles, des basses très agréables, je suis très agréablement surprise par le rapport qualité/prix. Bonne tenue de batterie. Le seul bémol, et encore c'est ma faute, c'est que j'ai l'habitude que le casque se couple tout seul dès la première fois en l'allumant avec le PC, l'Ipad ou l'Iphone, et là j'ai mis un certain temps à comprendre qu'il fallait maintenir la touche bluetooth appuyée pour que le couplage se fasse. A part ça, super expérience !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3075BK Casque avec micro sans fil supra-aural

Oui, je recommande ce produit

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10/05/2018

France

France

Excellent produit

J'ai aimé trop se produit car il est très efficace

Cet avis concerne le produit SHB3075BK Casque avec micro sans fil supra-aural

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