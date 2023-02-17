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Que signifie l'apparition du symbole de la pile sur l'afficheur du thermomètre numérique ?
Comment puis-je obtenir une mesure plus précise sur mon thermomètre numérique Avent ?
Puis-je stériliser mon thermomètre numérique Philips Avent ?
Puis-je remplacer moi-même la pile de mon thermomètre numérique ?
Je ne parviens pas à ouvrir le couvercle du compartiment à piles ou à retirer la pile de mon thermomètre numérique.
Puis-je utiliser mon thermomètre numérique lorsque certains composants sont endommagés ?
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