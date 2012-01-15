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  • Adapté aux petites bouches et mains
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Arrêté

AventAnneau de dentition Classic

SCF880/01

3.7
| (3) Avis
Adapté aux petites bouches et mains
Les anneaux de dentition Classic Philips Avent SCF880/01 permettent de masser les gencives douloureuses de votre bébé au cours des différents stades de poussées dentaires. Avec leur design amusant et coloré, ils tiennent parfaitement dans la main et la bouche de votre bébé et aident à apaiser les douleurs des poussées dentaires.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Anneau de dentition pour apaiser les douleurs des poussées dentaires

Adapté aux petites bouches et mains

  • Étape 1

  • Anneau de dentition dents de devant

Texture que bébé peut mordiller lors de l'apparition des dents de devant

Texture que bébé peut mordiller lors de l'apparition des dents de devant

Cet anneau de dentition a des textures différentes afin de varier le niveau de pression pour calmer les douleurs dues aux poussées dentaires de votre bébé.

Les anneaux de dentition Philips Avent ne contiennent ni BPA ni phtalates

Les anneaux de dentition Philips Avent ne contiennent ni BPA ni phtalates

Sans BPA, conformément à la directive 2011/8/UE de l'Union européenne.

Stérilisable dans un stérilisateur Philips Avent

Stérilisable dans un stérilisateur Philips Avent

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.7

sur 5

3

Avis

4
3
2

15/01/2012

France

France

super produit, très résistant

commandé sur le site, livraison express, et le produit convient bien à mon petit bout de chou qui commence ses dents

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF880/01 Anneau de dentition Classic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF880/01 Anneau de dentition Classic

15/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Best teether on the market

It is the best teether I have found on the market and have recommended it to all of my friends who have now purchased the same product on your website. They also agree that this teether is amazing and the best thing they have invested in for their little ones!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF880/01 Teether Classic Range

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF880/01 Teether Classic Range

15/05/2012

España

España

Poco atractivo para bebes

Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.

Cet avis concerne le produit SCF880/01 Línea de mordillos Classic

Cet avis concerne le produit SCF880/01 Línea de mordillos Classic

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