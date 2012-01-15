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Arrêté
SCF880/01
Étape 1
Anneau de dentition dents de devant
Cet anneau de dentition a des textures différentes afin de varier le niveau de pression pour calmer les douleurs dues aux poussées dentaires de votre bébé.
Sans BPA, conformément à la directive 2011/8/UE de l'Union européenne.
3.7
sur 5
3
Avis
monalisa
15/01/2012
France
super produit, très résistant
commandé sur le site, livraison express, et le produit convient bien à mon petit bout de chou qui commence ses dents
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF880/01 Anneau de dentition Classic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF880/01 Anneau de dentition Classic
jopke
15/11/2011
United Kingdom
Best teether on the market
It is the best teether I have found on the market and have recommended it to all of my friends who have now purchased the same product on your website. They also agree that this teether is amazing and the best thing they have invested in for their little ones!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF880/01 Teether Classic Range
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF880/01 Teether Classic Range
tomy1989
15/05/2012
España
Poco atractivo para bebes
Compre este producto cuando mi bebe tenia un par de semanas de vida como regalo, lamentablemente ahora que le comenzaron a salir sus dientes siento que es realmente innecesario. Lo mas terrible es que conversando con varios padres todos concluimos que definitivamente los bebes prefieren los chupetes de hule amarillo. Si los clásicos chupetes de goma amarilla.
Cet avis concerne le produit SCF880/01 Línea de mordillos Classic
Cet avis concerne le produit SCF880/01 Línea de mordillos Classic
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.