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Advanced Cuiseur vapeur-mixeur 2 en 1
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Le produit est-il fourni avec un livret de recettes ?
Puis-je nettoyer le robot cuiseur vapeur/mixeur au lave-vaisselle ?
À partir de quels matériaux le produit est-il fabriqué ?
Des pièces de rechange existent-elles pour le robot cuiseur vapeur/mixeur ?
AventValve du robot cuiseur-mixeur
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AventTamis du cuiseur-vapeur
Pourquoi le couvercle du bol fuit-il ?
Mon robot cuiseur vapeur/mixeur Avent ne produit pas de vapeur
Pourquoi l'appareil dégage-t-il une odeur désagréable ?
Pourquoi le moteur du blender ne fonctionne-t-il pas une fois l'appareil allumé ?
Mon robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent ne produit pas de vapeur (correctement)
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