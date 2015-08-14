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  • Cuisson saine à la vapeur, mixage facile
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AdvancedCuiseur vapeur-mixeur 2 en 1

SCF870/20

4.1
| (223) Avis | 83% recommandent ce produit
Cuisson saine à la vapeur, mixage facile
Préparez facilement des repas maison sains pour votre bébé avec le robot cuiseur vapeur-mixeur 2 en 1 Philips Avent. Tout d'abord, faites cuire à la vapeur vos fruits, légumes, poissons ou viandes, puis soulevez et retournez simplement le bol pour mixer les aliments sans avoir à les transférer !
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Un robot cuiseur-mixeur préparant des repas sains et nutritifs pour bébé

Cuisson saine à la vapeur, mixage facile

  • Cuisson à la vapeur saine

  • Cuisez et mixez dans un seul bol

  • Facile à utiliser et à nettoyer

  • Conseils de diversification et recettes

Mode de cuisson unique à la vapeur pour une alimentation saine

Mode de cuisson unique à la vapeur pour une alimentation saine

La cuisson vapeur est un mode de cuisson sain. Grâce à notre technologie unique, la vapeur circule du bas vers le haut, pour des ingrédients cuits de manière uniforme, sans être bouillis. Les bienfaits et la texture des aliments ainsi que les liquides de cuisson sont conservés lors du mixage.

De la cuisson au mixage avec un seul bol pratique

De la cuisson au mixage avec un seul bol pratique

Cet appareil réunit tout ce dont vous avez besoin pour préparer dans un même bol des repas sains pour votre bébé. Dès que les aliments sont cuits, il vous suffit de soulever le bol, de le retourner et de le positionner sur la base pour mixer le tout à la consistance souhaitée.

De la purée aux morceaux, pour chaque étape de la diversification

De la purée aux morceaux, pour chaque étape de la diversification

Commencez par des fruits et légumes finement mixés, passez ensuite à des mélanges de viandes, poissons et légumineuses, puis proposez des textures moins lisses. Notre robot cuiseur-mixeur 2-en-1 pour bébé vous aide à préparer des menus variés, adaptés à chaque étape du processus de sevrage et de diversification alimentaire.

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4.1

sur 5

223

Avis

83%

recommandent ce produit

14/08/2015

France

France

Pratique et élégant

En plus d'être très pratique, il est élégant sur un plan de travail et contrairement à ses concurrents, le plastique du bol ne se tâche pas à la cuisson des carottes. Le réservoir du jus de cuisson étant opaque, il reste très propre également. J'en suis vraiment très satisfaite.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced SCF870/20 Cuiseur vapeur-mixeur 2 en 1

Oui, je recommande ce produit

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14/08/2015

France

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Pratique et élégant

En plus d'être très pratique, il est élégant sur un plan de travail et contrairement à ses concurrents, le plastique du bol ne se tâche pas à la cuisson des carottes. Le réservoir du jus de cuisson étant opaque, il reste très propre également. J'en suis vraiment très satisfaite.

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24/03/2014

France

France

Utile!

Après avoir eu deux BabyCook aux bols fissurés très rapidement, le robot Avent tient bien mieux la route! Il est robuste, le bol de cuisson n'a pas bougé, pas de rayures, encore moins de fissures! Tout passe au LV. La cuisson est bonne, la qualité de mixage aussi! Les petits bémols que je peux noter: difficulté d'extraire les légumes une fois cuits et non mixés sans le jus de cuisson . Le couvercle est à démonter à chaque lavage et comporte deux petites détails qui peuvent facilement se perdre, il faut faire attention!

Oui, je recommande ce produit

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