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Philips AventValve AirFree™

SCF819/02

2.8
| (13) Avis
Conçue pour réduire les coliques, les gaz et les reflux*
Notre valve AirFree unique est conçue pour permettre à votre bébé d'avaler moins d'air lorsqu'il tète en faisant en sorte que la tétine reste pleine de lait. Elle limite le volume d'air ingéré afin de réduire des problèmes courants tels que les coliques, les gaz et les reflux.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

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  • 2 pièces

Garde la tétine pleine de lait et non d'air pour faciliter l'alimentation en position assise

Garde la tétine pleine de lait et non d'air pour faciliter l'alimentation en position assise

La tétine reste pleine de lait, même lorsque le biberon est à l'horizontale, ce qui permet à votre bébé d'adopter une position assise plus naturelle pour boire afin de réduire les reflux, faciliter la digestion et rendre l'allaitement plus agréable pour vous comme pour votre bébé.

La tétine reste pleine de lait et non d'air

La tétine reste pleine de lait et non d'air

Notre valve AirFree™ unique garde la tétine pleine de lait afin d'éviter que votre bébé n'avale de l'air lors de la tétée, ce qui permet de réduire des problèmes courants tels que coliques, reflux et gaz.

Valve AirFree™ composée d'une seule pièce, facile à nettoyer et à assembler

Valve AirFree™ composée d'une seule pièce, facile à nettoyer et à assembler

La valve AirFree™ se fixe facilement à n'importe quel biberon Anti-colic et Classic+ Philips Avent. Et comme elle est fabriquée d'une seule pièce, elle est très facile à nettoyer.

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2.8

sur 5

13

Avis

4

04/03/2019

France

France

Ravie

Un vrai bonheur de nourrir mon fils sans le stress des futurs petits maux car Depuis que je l’utilise mon fils n’a quasiment plus de coliques. Je ne pourrais plus m’en passer. Je recommande ce produit à 100% Une valve révolutionnaire, merci Philips.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF819/01 Valve AirFree™

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF819/01 Valve AirFree™

17/11/2021

Nederland

Nederland

Geen krampjes meer!

Hadden eigenlijk dit ventiel gekocht omdat de baby te klein was voor de opening van fles maat 1 van Avent. Niet alleen kon ze hiermee nu perfect en rustig uit het flesje drinken, haar nachtelijke krampjes zijn ook weg

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF819/01 AirFree™-ventiel

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Cet avis concerne le produit SCF819/01 AirFree™-ventiel

20/05/2021

Nederland

Nederland

Lekt niet

Wanneer mensen klagen dat de avent flessen met airfree ventiel lekken dan is het voor 99% zeker dat zij de fles niet goed in elkaar hebben gezet! Wij hadden er ook last van, was in staat ze weg te gooien tot ik er eens goed naar ging kijken. Zowel het airfree ventiel moet juist zitten en het ‘luchtgaatje’ van de speen thv de ring. Sindsdien hebben wij totaal geen lekkages meer!!

Contre

Geen

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Cet avis concerne le produit SCF819/01 AirFree™-ventiel

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. La valve AirFree™ est conçue pour permettre à votre bébé d'avaler moins d'air. La tétine reste pleine de lait, même lorsque le biberon est à l'horizontale, ce qui permet à votre bébé de téter en position verticale. En limitant le volume d'air ingéré, elle réduit des problèmes courants tels que les coliques, gaz et reflux.

  2. À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent ont tendance à moins souffrir de coliques que ceux nourris avec un biberon traditionnel. De plus, on remarque une réduction significative de l'irritabilité nocturne.

  3. Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Cela crée une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit par des pleurs, de l'agitation, des gaz et des régurgitations.