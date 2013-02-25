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1 biberon
125 ml
Tétine à débit nouveau-né
0 mois et +
Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.
Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*
La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.
4.3
sur 5
60
Avis
81%
recommandent ce produit
maryline89
25/02/2013
France
Produit performant
Très bon produit de très bonne qualité. Embout imitant le sein ce qui permet l'alternance sein et biberon. La forme du biberon et très intéressent, facile à manier dans toute les positions. Assemblage simple et facile et très facile à nettoyé !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic
Oui, je recommande ce produit
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Grumpy27
26/07/2012
France
Très bon produit
Mon bébé apprécie ce biberon et donc moi aussi! Les tétines s'adaptent facilement, pas de fuite. Il m'a servi pour les premiers biberons et maintenant pour proposer de l'eau en cours de journée pendant les grosses chaleurs.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic
Oui, je recommande ce produit
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Soizic
16/10/2011
France
Très efficace
Très facile à utiliser et très efficace contre les coliques. Par contre avec certains types de lait plus ou moins gras, il n'est pas facile à nettoyer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.
Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.