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  • Des tasses avec paille toujours propres
  • Des tasses avec paille toujours propres
  • Des tasses avec paille toujours propres
  • Des tasses avec paille toujours propres

Arrêté

Philips AventTasses à paille

SCF764/00

4.7
| (3) Avis | 100% recommandent ce produit
Des tasses avec paille toujours propres
Ce lot de pailles de rechange avec brossette Philips Avent SCF764/00 comprend 2 pailles de rechange et une brossette de nettoyage. Résultat : la paille qu'utilise votre enfant est toujours parfaitement propre !
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Pailles en silicone de rechange avec brossette de nettoyage

Des tasses avec paille toujours propres

  • Lots de pailles de rechange

  • Avec brossette

Comprend 2 pailles de rechange et une brossette de nettoyage

Pour tasses avec paille 260 ml

Brossette pour un nettoyage facile de la paille

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4.7

sur 5

3

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

22/12/2015

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Ottima soluzione

ideali per rigenerare i vecchi bicchieri senza la necessità di comprali nuovi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF764/00 Tazze con cannuccia

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF764/00 Tazze con cannuccia

02/09/2015

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Ottimo prodotto

Questo prodotto é da ritenersi molto valido, poiché contiene due ricambi per la tazza con cannuccia di qualsiasi modello. Infatti le cannucce di plastica rigida si possono ritagliare a misura corretta e permettere l'utilizzo così per qualsiasi biberon Avent. Comodo anche lo scovolino per pulire gli interni degli accessori.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF764/00 Tazze con cannuccia

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF764/00 Tazze con cannuccia

05/04/2013

Nederland

Nederland

Extra is altijd handig en borsteltje reinigt goed!

Een handig product, vooral het borsteltje, je haalt hem 1x door het rietje en hij is schoon! Ik vind het jammer dat het rietje er niet in een maat kleiner (voor de 150cc bekers)bij zit, voor de kleinere kinderen, nu heb ik 1 van de rietjes ingekort.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF764/00 Voor bekers met rietje

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF764/00 Voor bekers met rietje

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