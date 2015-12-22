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Arrêté
Lots de pailles de rechange
Avec brossette
4.7
sur 5
3
Avis
100%
recommandent ce produit
gaucioso
22/12/2015
Italia
Acheteur vérifié
Ottima soluzione
ideali per rigenerare i vecchi bicchieri senza la necessità di comprali nuovi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF764/00 Tazze con cannuccia
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF764/00 Tazze con cannuccia
Aigg
02/09/2015
Italia
Acheteur vérifié
Ottimo prodotto
Questo prodotto é da ritenersi molto valido, poiché contiene due ricambi per la tazza con cannuccia di qualsiasi modello. Infatti le cannucce di plastica rigida si possono ritagliare a misura corretta e permettere l'utilizzo così per qualsiasi biberon Avent. Comodo anche lo scovolino per pulire gli interni degli accessori.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF764/00 Tazze con cannuccia
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF764/00 Tazze con cannuccia
Miertjet77
05/04/2013
Nederland
Extra is altijd handig en borsteltje reinigt goed!
Een handig product, vooral het borsteltje, je haalt hem 1x door het rietje en hij is schoon! Ik vind het jammer dat het rietje er niet in een maat kleiner (voor de 150cc bekers)bij zit, voor de kleinere kinderen, nu heb ik 1 van de rietjes ingekort.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF764/00 Voor bekers met rietje
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF764/00 Voor bekers met rietje