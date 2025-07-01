Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Philips Avent Tasses à paille
Arrêté
Assistance
SCF764/00
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Tout (9)
Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Puis-je stériliser mes produits Philips Avent ?
Où acheter des pailles pour ma tasse à paille Philips Avent ?
Le produit passe-t-il au lave-vaisselle ?
Puis-je utiliser une autre marque de pailles que Philips Avent ?