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  • Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez
  • Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez
  • Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez
  • Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez
  • Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez
  • Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez

Arrêté

Philips AventTasses à paille

SCF762/00

3.1
| (39) Avis
Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez
La tasse avec paille Philips Avent SCF762/00 est la solution idéale quand bébé grandit. Anti-fuites, elle est facile à utiliser pour votre enfant et est dotée d'un couvercle vissable exclusif. Elle peut être entièrement démontée et nettoyée.
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Anti-fuites, pour devenir autonome plus facilement

Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez

  • 340 ml

  • Paille 18 mois et +

Paille souple en silicone avec valve antifuite

Couvercle facilement vissable et dévissable par l'enfant

Le couvercle vissable garde la paille propre.

Spécificités Techniques

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3.1

sur 5

39

Avis

29/05/2017

España

España

Muy lindo diseño

Es muy agradable a la vista pero muy difícil de abrirlo para llenarlo y despues cerrarlo tambien.. y en las intrucciones no explica bien tambien cuando lo desarmas para higienizarlo al sorbete despues no queda bien.? Agradeceria su respuesta gracias..

Cet avis concerne le produit SCF762/00 Vasos con sorbete

Cet avis concerne le produit SCF762/00 Vasos con sorbete

06/11/2012

España

España

Hermoso y practic

Me encanto y a mi hijo más esta divino es práctico y fácil de usar ah y muy seguro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF762/00 Vasos con sorbete

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF762/00 Vasos con sorbete

02/07/2014

Italia

Italia

ottimo

è un prodotto perfetto per i bimbi sopratttutto quando si è in viaggio ma anche dentro casa

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF762/00 Tazze con cannuccia

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF762/00 Tazze con cannuccia

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