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Arrêté

Philips AventCuillère d'apprentissage personnalisable Avent, 6m+

SCF722/00

4.5
| (13) Avis | 92% recommandent ce produit
Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant
La cuillère d'apprentissage personnalisable Philips Avent a été spécialement conçue pour aider votre enfant à manger seul. Le manche et l'extrémité, souples, sont réglables en fonction de la main de votre enfant et de son développement.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Aidez votre enfant à manger tout seul

Pour que votre enfant apprenne à manger tout en s'amusant

Sa première cuillère

Manche et embout personnalisables

S'adapte à la main de votre enfant et à son développement

Adaptée aux petites mains de bébé : pour apprendre à manger seul

Spécificités Techniques

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4.5

sur 5

13

Avis

92%

recommandent ce produit

2
1

04/11/2011

France

France

petit cuillère approuvé par bébé !

La cuillère est assez longue, contrairement à certaine on ne s'en met pas partout sur les doigts! Pour mon fils elle est parfaite car elle n'est pas trop large ni trop profonde du coup il mange proprement! L'essayer c'est l'adopter ;)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF722/00 Cuillère d'apprentissage personnalisable Avent, 6m+

Oui, je recommande ce produit

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16/02/2017

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Ottimo prodotto che consiglio

Ottimo prodotto, ho iniziato lo svezzamento di mio figlio di 6 mesi con questo prodotto e mi sono trovata molto bene: funzionale, pratico e flessibile

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Oui, je recommande ce produit

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21/01/2017

Italia

Italia

Buon prodotto

Valutazione più che positiva. Il cucchiaino è in lattice, il manico è più duro rispetto alla punta per una perfetta impugnatura. La particolarità è che è molto flessibile, le dimensioni sono piccole per cui il bambino non fa fatica a maneggiarlo. Per le dimensioni della punta si presta ai bimbi più piccini che iniziano lo svezzamento...per quelli più grandicelli è forse un po' troppo piccolo. Può essere lavato in lavastoviglie, ho provato e non si è danneggiato, anche il colore è rimasto lo stesso. Nel complesso quindi un buon prodotto.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Oui, je recommande ce produit

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