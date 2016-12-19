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  • La solution pratique pour des repas sur le pouce
  • La solution pratique pour des repas sur le pouce
  • La solution pratique pour des repas sur le pouce
  • La solution pratique pour des repas sur le pouce
  • La solution pratique pour des repas sur le pouce
  • La solution pratique pour des repas sur le pouce

Arrêté

Philips AventCouverts jeune enfant et boîtier de voyage, 12m+

SCF718/00

4.5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
La solution pratique pour des repas sur le pouce
Les couverts de voyage Philips Avent SCF718/00 sont une solution idéale pour les mamans qui ne tiennent pas en place. Le set se compose d'une cuillère et d'une fourchette pour enfant de 12 mois et plus et d'un boîtier de transport pour une hygiène parfaite, où que vous soyez.
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marque recommandée par les mamans du monde entier1

Des couverts propres, où que vous soyez

La solution pratique pour des repas sur le pouce

Les premiers couverts de bébé

Prise en main facile, idéal pour permettre à votre enfant de manger seul

Prise en main facile, idéal pour permettre à votre enfant de manger seul

Manches antidérapants, pour une prise en main facile

Manches antidérapants, pour une prise en main facile

Spécificités Techniques

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4.5

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

19/12/2016

Nederland

Nederland

Super handig setje

Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

10/04/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.

Cet avis concerne le produit SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

Cet avis concerne le produit SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

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