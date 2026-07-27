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  • Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant
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Arrêté

Philips AventGrand bol pour tout-petits (dès 12 mois)

SCF704/00

Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant
Grand bol Philips Avent SCF704/00 adapté aux différentes étapes du développement de votre enfant
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Bol conçu pour les tout-petits

Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant

  • Blanc

Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé

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0 % BPA

Peut s'utiliser au micro-ondes

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