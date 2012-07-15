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Arrêté
Sans BPA
4.1
sur 5
19
Avis
83%
recommandent ce produit
delfinelio7
15/07/2012
France
Ce produit rend les repas de bébé plus amusant
Plein de petit dessin de fruit et de légume qui intéresse et amuse bébé! idéal pour les repas, facile d'utilisation!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF716/00 Ensemble de repas pour tout-petits (dès 6 mois)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF716/00 Ensemble de repas pour tout-petits (dès 6 mois)
massimiliano
16/12/2011
Italia
provato. ok!
mio figlio ha 5 mesi e mezzo. il cucchiaio (all'inizio con cautela) l'ho usato da subito senza problemi per somministrare gocce di vitamine e quelle contro le coliche gassose. da un po' uso il fondo piccolo per la frutta e il fondo grande per la pappa. capienza ideale e molto pratici nel microonde e per il fondo antisdrucciolo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF716/00 Set completo pappa per bimbi (6m+)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF716/00 Set completo pappa per bimbi (6m+)
Daan81
11/12/2014
Nederland
Hele handige set, voor alle hapjes en maaltijden geschikt!
Deze set is heel handig, voor alle hapjes en maaltijden. De vakjes op het bord zijn alleen wat onhandig voor een boterham. De anti slip werkt heel goed op de plastic kinderstoel, daardoor blijft het erg goed staan. Ook de bestekset is goed om te laten wennen aan een vork en het eten is makkelijk van de lepel af te krijgen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.