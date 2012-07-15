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  • Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant
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Arrêté

Philips AventEnsemble de repas pour tout-petits (dès 6 mois)

SCF716/00

4.1
| (19) Avis | 83% recommandent ce produit
Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant
Ensemble de repas pour bébé Philips Avent SCF716/00 adapté aux différentes étapes du développement de votre enfant
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Ensemble de repas pour les tout-petits

Encourage l'alimentation par un apprentissage amusant

  • Sans BPA

Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé

Conçu en collaboration avec un psychologue pour enfant renommé

0 % BPA

Nettoyage facile, passe également au lave-vaisselle

Spécificités Techniques

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4.1

sur 5

19

Avis

83%

recommandent ce produit

2

15/07/2012

France

France

Ce produit rend les repas de bébé plus amusant

Plein de petit dessin de fruit et de légume qui intéresse et amuse bébé! idéal pour les repas, facile d'utilisation!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF716/00 Ensemble de repas pour tout-petits (dès 6 mois)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF716/00 Ensemble de repas pour tout-petits (dès 6 mois)

16/12/2011

Italia

Italia

provato. ok!

mio figlio ha 5 mesi e mezzo. il cucchiaio (all'inizio con cautela) l'ho usato da subito senza problemi per somministrare gocce di vitamine e quelle contro le coliche gassose. da un po' uso il fondo piccolo per la frutta e il fondo grande per la pappa. capienza ideale e molto pratici nel microonde e per il fondo antisdrucciolo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF716/00 Set completo pappa per bimbi (6m+)

Oui, je recommande ce produit

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11/12/2014

Nederland

Nederland

Hele handige set, voor alle hapjes en maaltijden geschikt!

Deze set is heel handig, voor alle hapjes en maaltijden. De vakjes op het bord zijn alleen wat onhandig voor een boterham. De anti slip werkt heel goed op de plastic kinderstoel, daardoor blijft het erg goed staan. Ook de bestekset is goed om te laten wennen aan een vork en het eten is makkelijk van de lepel af te krijgen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

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