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Arrêté
4.4
sur 5
9
Avis
86%
recommandent ce produit
marianaefabrizio
12/10/2017
Italia
ottimi
Belli e compatti, ottimi per dare il fruttino e vari omogeneizzati!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF710/00 Cucchiai per lo svezzamento (6m+)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF710/00 Cucchiai per lo svezzamento (6m+)
Geliebter
11/03/2018
Deutschland
Top
Mein Baby liebt den Löffel. Er isst mit keinem anderen mehr. Hat bisher keinerlei Verfärbungen.
Cet avis concerne le produit SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten
Cet avis concerne le produit SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten
Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Acheteur vérifié
Top
Mein Baby liebt den Löffel. Er isst mit keinem anderen mehr. Hat bisher keinerlei Verfärbungen.
Cet avis concerne le produit SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten
Cet avis concerne le produit SCF710/00 Fütterlöffel für Kinder ab 6 Monaten
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
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