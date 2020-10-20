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Philips Avent Lot de 2 bols pour enfant de 6 mois et +
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Le produit passe-t-il au lave-vaisselle ?
À quoi sert le plastique orange sous les bols et l'assiette ?
L'étiquette du décor est-elle sûre ?
Quelle est la durée de vie du bol/de l'assiette ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
Des bulles sont apparues au niveau du décor de mon bol/assiette, ou il a commencé à se décoller. Que dois-je faire ?
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