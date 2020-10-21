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SCF683/27
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Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Pourquoi le capuchon de mon biberon Anti-colic Philips Avent présente-t-il des trous ?
La présence de bulles d'air dans le biberon pendant l'utilisation est-elle normale ?
Qu'est-ce qui permet aux biberons Philips Avent de limiter les coliques ?
Pourquoi le biberon n'est-il pas transparent ?
Ce produit est-il recyclable ?
Mes produits d'allaitement au biberon Philips Avent sont-ils intercompatibles ?
De quoi sont composés les biberons/pièces Philips Avent ?
Quelle est la précision de la graduation sur mon biberon Philips Avent ?
Les biberons Philips Avent sont-ils adaptés au congélateur ?
Puis-je réchauffer mon biberon Avent au micro-ondes ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
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