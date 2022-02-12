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Arrêté
1 biberon
260 ml
Tétine à débit lent
1 mois et +
La valve exclusive de la tétine s'adapte au rythme de la tétée. Le lait ne coulera qu'au rythme choisi par votre bébé, limitant ainsi les excès, régurgitations, rots et ballonnements, pour plus de confort.
Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci est particulièrement vrai durant la nuit.**
Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.
4.3
sur 5
126
Avis
87%
recommandent ce produit
Lulu20192021
12/02/2022
France
Acheteur vérifié
Bien pratique toujours un biberon en urgence
Bien pratique De petite taille Bonne prise en main Les chiffres sont bien visibles
Pour
Les chiffres sont bien visibles
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF813/27 Biberon Anti-colic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF813/27 Biberon Anti-colic
Lulu20192021
12/02/2022
France
Acheteur vérifié
Joli biberon
Rien à signaler impeccable petit facile à transporter
Contre
Les chiffres un peu petits
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF821/15 Biberon Anti-colic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF821/15 Biberon Anti-colic
Celine5268
08/01/2019
France
Simple et efficace
Nous avons utilisé ce biberon pour les problèmes de digestion/coliques de notre fille, née grand prématuré. Le biberon a été utilisé dès ses 3 mois et demi (ou environ 1 mois en âge corrigé). Le biberon est facile d’utilisation, il n’est pas trop large, ce qui le rend pratique à tenir. Nous avons apprécié la forme de la tétine, qui est assez haute et avec une base non large, ce qui est simplement parfait lorsque votre bébé a tendance à laisser couler le lait de côté si la base de la tétine est trop large ! Le design du biberon est simple mais suffisant et le biberon est facile d’entretien. Ce biberon a parfaitement tenu ses promesses puisque les troubles/coliques de notre fille ont diminués nettement avec son utilisation. Nous recommandons donc vivement ce produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF813/37 Biberon Anti-colic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF813/37 Biberon Anti-colic
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Une étude clinique a montré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris au biberon Philips Avent souffraient moins de coliques, surtout la nuit, que ceux nourris avec un biberon concurrent.