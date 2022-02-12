ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

Arrêté

Philips AventBiberon Classic

SCF683/17

4.3
| (126) Avis | 87% recommandent ce produit
Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
Notre biberon Classic a la confiance des mamans depuis 30 ans, et continue à être le premier choix de bon nombre d'entre elles. Conçu pour permettre une tétée facile et agréable, il est prouvé qu'il atténue le risque de coliques et d'inconfort.*
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

A la confiance des mamans depuis 30 ans

Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

  • 1 biberon

  • 260 ml

  • Tétine à débit lent

  • 1 mois et +

Tétée facile grâce à la valve exclusive de la tétine

La valve exclusive de la tétine s'adapte au rythme de la tétée. Le lait ne coulera qu'au rythme choisi par votre bébé, limitant ainsi les excès, régurgitations, rots et ballonnements, pour plus de confort.

Cliniquement prouvé : diminue significativement l'irritabilité de bébé

Cliniquement prouvé : diminue significativement l'irritabilité de bébé

Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci est particulièrement vrai durant la nuit.**

Forme ergonomique pour un confort maximal

Forme ergonomique pour un confort maximal

Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

126

Avis

87%

recommandent ce produit

12/02/2022

France

France

Acheteur vérifié

Bien pratique toujours un biberon en urgence

Bien pratique De petite taille Bonne prise en main Les chiffres sont bien visibles

Pour

Les chiffres sont bien visibles

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF813/27 Biberon Anti-colic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF813/27 Biberon Anti-colic

12/02/2022

France

France

Acheteur vérifié

Joli biberon

Rien à signaler impeccable petit facile à transporter

Contre

Les chiffres un peu petits

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF821/15 Biberon Anti-colic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF821/15 Biberon Anti-colic

08/01/2019

France

France

Simple et efficace

Nous avons utilisé ce biberon pour les problèmes de digestion/coliques de notre fille, née grand prématuré. Le biberon a été utilisé dès ses 3 mois et demi (ou environ 1 mois en âge corrigé). Le biberon est facile d’utilisation, il n’est pas trop large, ce qui le rend pratique à tenir. Nous avons apprécié la forme de la tétine, qui est assez haute et avec une base non large, ce qui est simplement parfait lorsque votre bébé a tendance à laisser couler le lait de côté si la base de la tétine est trop large ! Le design du biberon est simple mais suffisant et le biberon est facile d’entretien. Ce biberon a parfaitement tenu ses promesses puisque les troubles/coliques de notre fille ont diminués nettement avec son utilisation. Nous recommandons donc vivement ce produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF813/37 Biberon Anti-colic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF813/37 Biberon Anti-colic

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

  2. Une étude clinique a montré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris au biberon Philips Avent souffraient moins de coliques, surtout la nuit, que ceux nourris avec un biberon concurrent.