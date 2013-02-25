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  • Conservation du lait et tétées facilitées
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Arrêté

Philips AventPots de conservation pour lait maternel Avent

SCF680/04

4.3
| (60) Avis | 81% recommandent ce produit
Conservation du lait et tétées facilitées
Pot de conservation de lait maternel Philips Avent SCF680/04 pour conserver le lait maternel au réfrigérateur ou au congélateur. Tirez directement votre lait dans les pots de conservation en les fixant à votre tire-lait. Il vous suffit de remplacer les disques d'étanchéité par les tétines au moment de la tétée (tétines vendues séparément).
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Plus besoin de transvaser le lait

Conservation du lait et tétées facilitées

  • 4 x 100 g

Compatible avec toutes les tétines et becs Avent

Compatible avec toutes les tétines et becs Avent

Toutes les tétines et tous les becs Philips Avent peuvent être utilisés avec le pot de conservation pour lait maternel Avent (tétines non comprises).

Ce biberon est en Polypropylène (PP) – un matériau 0 % BPA

Ce biberon est en Polypropylène (PP) – un matériau 0 % BPA

Recueillez votre lait directement dans le pot

Recueillez votre lait directement dans le pot

Recueillez votre lait directement dans le pot à l'aide d'un tire-lait Philips Avent.

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4.3

sur 5

60

Avis

81%

recommandent ce produit

25/02/2013

France

France

Produit performant

Très bon produit de très bonne qualité. Embout imitant le sein ce qui permet l'alternance sein et biberon. La forme du biberon et très intéressent, facile à manier dans toute les positions. Assemblage simple et facile et très facile à nettoyé !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic

Oui, je recommande ce produit

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26/07/2012

France

France

Très bon produit

Mon bébé apprécie ce biberon et donc moi aussi! Les tétines s'adaptent facilement, pas de fuite. Il m'a servi pour les premiers biberons et maintenant pour proposer de l'eau en cours de journée pendant les grosses chaleurs.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic

16/10/2011

France

France

Très efficace

Très facile à utiliser et très efficace contre les coliques. Par contre avec certains types de lait plus ou moins gras, il n'est pas facile à nettoyer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic

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