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Philips AventSCF285/02 Stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1

SCF285/02

3.7
| (249) Avis
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3.7

sur 5

249

Avis

14/08/2020

France

France

excelent produit

très simple à utilisé ce stérilisateur peut stérilisé 6 biberons en même temps et le tout en seulement 10 minutes, simple et- rapide à utilisé il est simple à déplacer si besoin, il suffit juste de 100 ml d'eau pour chaque utilisation, je l'utilise depuis la naissance de bébé et j'en suis vraiment satisfaite

Pour

rapide, simple à utilisé

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

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23/12/2017

France

France

Très bon produit

Produit simple d’utilisation, stérilisation rapide et assez de place pour stériliser plusieurs biberons à la fois

Oui, je recommande ce produit

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08/12/2017

France

France

Très bon produit

Il est bien il est grand moi je suis satisfait pour le produit Philips ils sont très bien en service après-vente garantie deux ans merci Philips

Oui, je recommande ce produit

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