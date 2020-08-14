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Arrêté
SCF285/02
3.7
sur 5
249
Avis
demonia51
14/08/2020
France
excelent produit
très simple à utilisé ce stérilisateur peut stérilisé 6 biberons en même temps et le tout en seulement 10 minutes, simple et- rapide à utilisé il est simple à déplacer si besoin, il suffit juste de 100 ml d'eau pour chaque utilisation, je l'utilise depuis la naissance de bébé et j'en suis vraiment satisfaite
Pour
rapide, simple à utilisé
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF284/02 Stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1
Oui, je recommande ce produit
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nanoune
23/12/2017
France
Très bon produit
Produit simple d’utilisation, stérilisation rapide et assez de place pour stériliser plusieurs biberons à la fois
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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charline25
08/12/2017
France
Très bon produit
Il est bien il est grand moi je suis satisfait pour le produit Philips ils sont très bien en service après-vente garantie deux ans merci Philips
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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