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  • Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé
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Arrêté

Philips Avent AirflexBiberon Classic

SCF640/37

4.3
| (126) Avis | 87% recommandent ce produit
Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé
Le biberon Philips Avent Airflex utilise la tétine Avent Airflex unique en son genre, qui garantit une tétée naturelle et activée par bébé, et respecte son rythme de succion. La tétine Airflex facilite la transition entre l'allaitement au sein et le biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé

  • 3 biberons

  • 125 ml

  • Tétine débit nouveau-né

  • 0 mois et +

Facilite l'alternance sein/biberon

Facilite l'alternance sein/biberon

La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Valve anti-coliques intégrée

Valve anti-coliques intégrée

Le biberon anti-coliques Avent utilise une valve anti-coliques dont l'activation suit les mouvements naturels de la tétée.

Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

Un test clinique a démontré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés allaités au biberon Avent souffraient moins de coliques que ceux allaités au biberon traditionnel. (Détails disponibles sur www.philips.com/Avent)

Spécificités Techniques

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4.3

sur 5

126

Avis

87%

recommandent ce produit

12/02/2022

France

France

Acheteur vérifié

Bien pratique toujours un biberon en urgence

Bien pratique De petite taille Bonne prise en main Les chiffres sont bien visibles

Pour

Les chiffres sont bien visibles

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF813/27 Biberon Anti-colic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF813/27 Biberon Anti-colic

12/02/2022

France

France

Acheteur vérifié

Joli biberon

Rien à signaler impeccable petit facile à transporter

Contre

Les chiffres un peu petits

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF821/15 Biberon Anti-colic

Oui, je recommande ce produit

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08/01/2019

France

France

Simple et efficace

Nous avons utilisé ce biberon pour les problèmes de digestion/coliques de notre fille, née grand prématuré. Le biberon a été utilisé dès ses 3 mois et demi (ou environ 1 mois en âge corrigé). Le biberon est facile d’utilisation, il n’est pas trop large, ce qui le rend pratique à tenir. Nous avons apprécié la forme de la tétine, qui est assez haute et avec une base non large, ce qui est simplement parfait lorsque votre bébé a tendance à laisser couler le lait de côté si la base de la tétine est trop large ! Le design du biberon est simple mais suffisant et le biberon est facile d’entretien. Ce biberon a parfaitement tenu ses promesses puisque les troubles/coliques de notre fille ont diminués nettement avec son utilisation. Nous recommandons donc vivement ce produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF813/37 Biberon Anti-colic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF813/37 Biberon Anti-colic

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