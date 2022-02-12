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Arrêté
1 biberon
260 ml
Tétine à débit lent
1 mois et +
Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.
Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*
La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.
4.3
sur 5
126
Avis
87%
recommandent ce produit
Lulu20192021
12/02/2022
France
Acheteur vérifié
Bien pratique toujours un biberon en urgence
Bien pratique De petite taille Bonne prise en main Les chiffres sont bien visibles
Pour
Les chiffres sont bien visibles
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF813/27 Biberon Anti-colic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF813/27 Biberon Anti-colic
Lulu20192021
12/02/2022
France
Acheteur vérifié
Joli biberon
Rien à signaler impeccable petit facile à transporter
Contre
Les chiffres un peu petits
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF821/15 Biberon Anti-colic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF821/15 Biberon Anti-colic
Celine5268
08/01/2019
France
Simple et efficace
Nous avons utilisé ce biberon pour les problèmes de digestion/coliques de notre fille, née grand prématuré. Le biberon a été utilisé dès ses 3 mois et demi (ou environ 1 mois en âge corrigé). Le biberon est facile d’utilisation, il n’est pas trop large, ce qui le rend pratique à tenir. Nous avons apprécié la forme de la tétine, qui est assez haute et avec une base non large, ce qui est simplement parfait lorsque votre bébé a tendance à laisser couler le lait de côté si la base de la tétine est trop large ! Le design du biberon est simple mais suffisant et le biberon est facile d’entretien. Ce biberon a parfaitement tenu ses promesses puisque les troubles/coliques de notre fille ont diminués nettement avec son utilisation. Nous recommandons donc vivement ce produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF813/37 Biberon Anti-colic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF813/37 Biberon Anti-colic
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.
Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.