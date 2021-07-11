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Philips AventSCF430/01 Tire-lait manuel

SCF430/01

4.6
| (365) Avis | 98% recommandent ce produit
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4.6

sur 5

365

Avis

98%

recommandent ce produit

2

11/07/2021

France

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Tire lait Manuel

Pour ma 1er expérience avec un tire lait manuel je le trouve très discret pour le transporter dans son sac. Agréable et sans fuite lors du tirage du lait. Et facile d’entretien et d’utilisation. Je le recommande vivement.

Pour

Petit et efficace

Contre

Manque une housse de transport ou de rangement.

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27/06/2021

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Idéal pour les jeunes mamans !

Jolie découverte de ce tire-lait manuel, praticité, utilisation, nettoyage, manipulation, ... idéal pour des jeunes mamans allaitantes

Pour

Discret et facilement manipulable, ce tire-lait regroupe tous les avantages pour accompagner les jeunes mères dans l'aventure de l'allaitement : prise en main rapide, utilisation sans douleur, nettoyage facile, ...

Contre

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26/06/2021

France

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Excellent tire lait

Le Tire lait manuel de marque AVENT est LE tire lait a recommander. Pratique,facile d'utilisation et peu encombrant. Le tire lait avent tire le lait facilement et sans ressentir la moindre douleur.  Ideal pour exprimer son lait n’importe où, n'importe quand. L'expression du lait maternel devient simple, rapide et agréable. De plus, le biberon AVENT permet d'alterner l'allaitement du sein au biberon facilement. Sa tétine douce en forme de sein aide bébé à tétée naturelle et imite la sensation du sein. Ainsi, le passage du sein au biberon se fait en douceur.

Pour

Peu encombrant facile d'utilisation. Ideal pour les bébés allaiter.

Contre

Biberon de petite taille. Il faut racheter un biberon d'une plus grande capacité

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