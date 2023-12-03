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Pastille phosphorescente
0 % BPA (bisphénol A)
Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*
0-6 mois
Les ouvertures de la collerette permettent une meilleure circulation de l'air, maintenant la peau de votre bébé plus sèche pour un confort optimal.
Nos tétines orthodontiques en silicone souple soutiennent les mouvements naturels des muscles de la bouche et réduisent le risque de malocclusion. Le col étroit de la tétine réduit la pression entre la langue et le palais. Les sucettes ultra Philips Avent sont homologuées de manière indépendante par la Oral Health Foundation. Fabriquées à 100 % en silicone de qualité alimentaire, elles sont plus durables et résistantes que les tétines en caoutchouc (latex) et ne contiennent pas de BPA, de BPS, de phtalates, de PVC ni hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Nos tétines en silicone texturées sont conçues pour reproduire la sensation du sein maternel. Preuve de leur efficacité : 98 % des parents ont constaté que leurs bébés acceptaient les sucettes ultra Philips Avent.
4.7
sur 5
343
Avis
99%
recommandent ce produit
AurelieAub
03/12/2023
France
Partie de promotion
Sucettes Ultra air
J'ai pue récemment tester les 2 sucettes Ultra air SCF376/18 Pacifier. Les sucettes ont un jolie design et des dessins très sympathique. Le plastique de la sucette est très souple et n'habite pas les gencives et la dentition de bébé. Leurs petit plus: Facile à retrouver dans le noir car elles sont phosphorescentes.
Pour
Ergonomique et phosphorécente
Contre
prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette
Anonyme257
25/11/2023
France
Partie de promotion
J’adore
L'expérience avec mon bébé est très concluante. Il a tout de suite adopté sa nouvelle sucette. Ce produit a une configuration unique qui permet à l'air de circuler autour de la bouche de mon bébé pour prévenir les irritations de la bouche. La sucette est douce et bien adaptée à la bouche de mon bébé. Je trouve que mon bébé s'endort beaucoup plus facilement depuis l'utilisation de sa nouvelle sucette. Son sommeil est plus profond. J'apprécie beaucoup que la sucette soit phosphorescente, ce qui me permet de la trouver rapidement la nuit et de me rendormir plus vite. J'apprécie beaucoup cette sucette et mon bébé aussi.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette
Louisna
25/11/2023
France
Partie de promotion
Facile à retrouver dans le lit
Mon fils à tendance à perdre sa tétine dans la nuit et grâce à la lumière phosphorescente j’arrive à la retrouver sans devoir allumer une petite lumière. C’est une des seules tétine qu’il accepte de prendre son. Je ne peux que valider à 100%
Pour
La retrouver la nuit
Contre
Rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Pièces en plastique dur à l'exception de la tétine en silicone (approche mass balance).
D'après les résultats d'un test réalisé auprès de consommateurs des États-Unis (2023, n=201).
Un test réalisé en 2023 auprès de consommateurs des États-Unis confirme une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée dans nos sucettes ultra (n=201).
Comparé aux méthodes de stérilisation traditionnelles (ébullition) pour les sucettes.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.