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  • Stérilisation ultra-pratique et efficace
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Arrêté

Philips AventStérilisateur électrique à vapeur 4 en 1

SCF286/02

4.2
| (84) Avis | 85% recommandent ce produit
Stérilisation ultra-pratique et efficace
Le stérilisateur électrique à vapeur Philips AVENT SCF286/02 a été conçu pour vous simplifier la vie. Ce modèle 4 en 1 est doté d'un panier spécial lave-vaisselle pour un pré-nettoyage facile et d'un affichage numérique pour vous donner toutes les informations utiles.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Adaptable, facile à charger

Stérilisation ultra-pratique et efficace

  • Stérilisateur électrique

  • Stérilise en 6 minutes

  • Peut contenir 6 biberons Philips Avent

  • Design ajustable 4 en 1

Conception modulaire de stérilisateur 4 en 1

Conception modulaire de stérilisateur 4 en 1

Doté d'une conception modulaire unique qui prend très peu de place dans votre cuisine, ce stérilisateur vous permet de ranger vos biberons et accessoires de manière flexible et de les organiser facilement. Vous pouvez ainsi les placer et les retirer en toute simplicité. Le panier pour lave-vaisselle inclus vous permet de regrouper les éléments de petite taille dans le lave-vaisselle et de les placer ensemble dans le stérilisateur.

La stérilisation à la vapeur naturelle élimine 99,9 % des bactéries

La stérilisation à la vapeur naturelle élimine 99,9 % des bactéries

Le stérilisateur utilise de la vapeur naturelle pour stériliser biberons et autres objets, éliminant 99,9 % des bactéries sans recours à des produits chimiques. Vous pouvez avoir l'esprit tranquille : tous vos biberons et autres objets sont stériles.

Contenu stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé

Contenu stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé

Le stérilisateur maintient son contenu (biberons, tire-laits, etc.) stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 5

84

Avis

85%

recommandent ce produit

02/10/2016

France

France

ce produit est pratique, simple d'utilisation

ce stérélisateur est simple et pratique d'utilisation, il stérilise rapidement et sans contraintes. on peut l'emmener partout, et son panier via lave-vaiselle est très pratique. je le recommanderais

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF286/02 Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF286/02 Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1

29/04/2014

België

België

9/10

JE TROUVE QUE LE PRODUIT IL EST TRÈS TRÈS BONS EXCELLENT TRÈS RAPIDE JE TROUVE QUI RÉPOND À MES ATTENTES MERCI

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF286/02 Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF286/02 Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1

21/11/2020

España

España

el producto cumple de sobra con su función

La calificación que hemos elegido es la que creemos que se merece el producto. Lo que más me gusta es la eficacia de esterilización, y la capacidad del producto, ya que además se puede elegir si utilizar todo, para esterilizar biberones, chupetes, tetinas...o solamente biberones o solo los chupetes, tetinas, etc.. Le recomendaria este producto a todas las personas que quieran cuidar la salud de sus hijos con un esterilizado perfecto y además rapido.

Pour

La calidad, la capacidad y la rapidez.

Contre

La bandeja donde se echa el agua se queda con marcas de oxido o residuo del agua, aunque se limpia con facilidad.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF287 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Oui, je recommande ce produit

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