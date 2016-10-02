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Arrêté
Stérilisateur électrique
Stérilise en 6 minutes
Peut contenir 6 biberons Philips Avent
Design ajustable 4 en 1
Doté d'une conception modulaire unique qui prend très peu de place dans votre cuisine, ce stérilisateur vous permet de ranger vos biberons et accessoires de manière flexible et de les organiser facilement. Vous pouvez ainsi les placer et les retirer en toute simplicité. Le panier pour lave-vaisselle inclus vous permet de regrouper les éléments de petite taille dans le lave-vaisselle et de les placer ensemble dans le stérilisateur.
Le stérilisateur utilise de la vapeur naturelle pour stériliser biberons et autres objets, éliminant 99,9 % des bactéries sans recours à des produits chimiques. Vous pouvez avoir l'esprit tranquille : tous vos biberons et autres objets sont stériles.
Le stérilisateur maintient son contenu (biberons, tire-laits, etc.) stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.
4.2
sur 5
84
Avis
85%
recommandent ce produit
lolo2011
02/10/2016
France
ce produit est pratique, simple d'utilisation
ce stérélisateur est simple et pratique d'utilisation, il stérilise rapidement et sans contraintes. on peut l'emmener partout, et son panier via lave-vaiselle est très pratique. je le recommanderais
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF286/02 Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF286/02 Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1
PERSI
29/04/2014
België
9/10
JE TROUVE QUE LE PRODUIT IL EST TRÈS TRÈS BONS EXCELLENT TRÈS RAPIDE JE TROUVE QUI RÉPOND À MES ATTENTES MERCI
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF286/02 Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF286/02 Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1
Perro muchacho
21/11/2020
España
Partie de promotion
el producto cumple de sobra con su función
La calificación que hemos elegido es la que creemos que se merece el producto. Lo que más me gusta es la eficacia de esterilización, y la capacidad del producto, ya que además se puede elegir si utilizar todo, para esterilizar biberones, chupetes, tetinas...o solamente biberones o solo los chupetes, tetinas, etc.. Le recomendaria este producto a todas las personas que quieran cuidar la salud de sus hijos con un esterilizado perfecto y además rapido.
Pour
La calidad, la capacidad y la rapidez.
Contre
La bandeja donde se echa el agua se queda con marcas de oxido o residuo del agua, aunque se limpia con facilidad.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF287 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF287 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.