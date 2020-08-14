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Arrêté
SCF284/02
Élimine 99,9 % des bactéries
Stérilise en 6 minutes
Peut contenir 6 biberons Philips Avent
Design ajustable 3 en 1
La conception modulaire unique du stérilisateur est facilement ajustable à vos différents biberons et accessoires et permet un positionnement simplifié. Le chargement et le déchargement sont ainsi rendus pratiques et l'espace occupé dans votre cuisine est réduit.
Le stérilisateur utilise de la vapeur naturelle pour stériliser biberons et autres objets, éliminant 99,9 % des bactéries sans recours à des produits chimiques. Vous pouvez avoir l'esprit tranquille : tous vos biberons et autres objets sont stériles.
Le stérilisateur maintient son contenu (biberons, tire-laits, etc.) stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.
3.7
sur 5
249
Avis
demonia51
14/08/2020
France
excelent produit
très simple à utilisé ce stérilisateur peut stérilisé 6 biberons en même temps et le tout en seulement 10 minutes, simple et- rapide à utilisé il est simple à déplacer si besoin, il suffit juste de 100 ml d'eau pour chaque utilisation, je l'utilise depuis la naissance de bébé et j'en suis vraiment satisfaite
Pour
rapide, simple à utilisé
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF284/02 Stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1
Oui, je recommande ce produit
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nanoune
23/12/2017
France
Très bon produit
Produit simple d’utilisation, stérilisation rapide et assez de place pour stériliser plusieurs biberons à la fois
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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charline25
08/12/2017
France
Très bon produit
Il est bien il est grand moi je suis satisfait pour le produit Philips ils sont très bien en service après-vente garantie deux ans merci Philips
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.