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Arrêté
220-240 V
L'écran et les signaux sonores vous avertissent lorsque la stérilisation est terminée et vous indiquent combien de temps les éléments vont rester stériles. L'écran vous indique également lorsque vous avez trop/pas assez rempli le stérilisateur d'eau, pour vous garantir que la stérilisation a été effectuée dans les meilleures conditions.
La stérilisation à la vapeur a l'avantage d'être beaucoup plus rapide (et sécurisée) que la méthode traditionnelle qui consiste à faire bouillir les biberons dans une casserole ou dans une poêle. Le stérilisateur électronique permet de stériliser un lot de 6 biberons avec tétines et capuchons en seulement 6 minutes.
Le stérilisateur est conçu pour prendre le moins de place possible dans votre cuisine, tout en contenant six biberons ou deux tire-laits Philips Avent. Les deux paniers à l'intérieur peuvent se combiner pour constituer un panier pour le lave-vaisselle afin de faciliter le pré-nettoyage de plus petits éléments tels que des sucettes ou tétines.
4.5
sur 5
32
Avis
96%
recommandent ce produit
ABBY
01/10/2010
France
le stérilisateur nouvelle génération
Je suis ravie de ce produit: facile d'utilisation, qualité du prouit, stérilisation intacte pendant 24h grâce à son procédé electronique.. Il suffit de laver les bibs, et de les mettre dans la machine jusqu'au moment où l'on en a besoin... fini les bibs qui trainent sur le bord de l'évier en attendant que le stérilisateur soit complet pour passer au micro ondes, et fini les 5 bibs restant qui sont contaminés alors qu'on a sorti seulement le premier... Un peu cher cependant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF276/42 Stérilisateur électronique à vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF276/42 Stérilisateur électronique à vapeur
PREPRAPEACE
09/09/2009
France
Cet avis concerne le produit SCF276/26 Stérilisateur électronique à vapeur
Cet avis concerne le produit SCF276/26 Stérilisateur électronique à vapeur
Santi
01/03/2017
België
Parfait,très pratique les nuits
Pratique pour nos courtes nuits. Au lever,biberon toujours stérile!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Biberon non inclus