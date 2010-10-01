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  • Il fonctionne en continu, pour une tranquillité d'esprit
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Arrêté

Philips AventStérilisateur électronique à vapeur

SCF276/42

4.5
| (32) Avis | 96% recommandent ce produit
Il fonctionne en continu, pour une tranquillité d'esprit
Le stérilisateur électronique à vapeur Philips Avent fonctionne vite et en continu, gardant son contenu stérilisé jusqu'à ce que vous en ayez besoin dans votre journée, ce qui vous laisse du temps pour d'autres activités.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Technologie avancée pour un contenu stérilisé pendant 24 heures

Il fonctionne en continu, pour une tranquillité d'esprit

  • 220-240 V

Affichage numérique et signaux sonores

Affichage numérique et signaux sonores

L'écran et les signaux sonores vous avertissent lorsque la stérilisation est terminée et vous indiquent combien de temps les éléments vont rester stériles. L'écran vous indique également lorsque vous avez trop/pas assez rempli le stérilisateur d'eau, pour vous garantir que la stérilisation a été effectuée dans les meilleures conditions.

Le contenu est stérilisé et prêt à l'emploi en 6 min environ

Le contenu est stérilisé et prêt à l'emploi en 6 min environ

La stérilisation à la vapeur a l'avantage d'être beaucoup plus rapide (et sécurisée) que la méthode traditionnelle qui consiste à faire bouillir les biberons dans une casserole ou dans une poêle. Le stérilisateur électronique permet de stériliser un lot de 6 biberons avec tétines et capuchons en seulement 6 minutes.

Peut contenir jusqu'à six biberons Philips Avent

Peut contenir jusqu'à six biberons Philips Avent

Le stérilisateur est conçu pour prendre le moins de place possible dans votre cuisine, tout en contenant six biberons ou deux tire-laits Philips Avent. Les deux paniers à l'intérieur peuvent se combiner pour constituer un panier pour le lave-vaisselle afin de faciliter le pré-nettoyage de plus petits éléments tels que des sucettes ou tétines.

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4.5

sur 5

32

Avis

96%

recommandent ce produit

2

01/10/2010

France

France

le stérilisateur nouvelle génération

Je suis ravie de ce produit: facile d'utilisation, qualité du prouit, stérilisation intacte pendant 24h grâce à son procédé electronique.. Il suffit de laver les bibs, et de les mettre dans la machine jusqu'au moment où l'on en a besoin... fini les bibs qui trainent sur le bord de l'évier en attendant que le stérilisateur soit complet pour passer au micro ondes, et fini les 5 bibs restant qui sont contaminés alors qu'on a sorti seulement le premier... Un peu cher cependant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF276/42 Stérilisateur électronique à vapeur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF276/42 Stérilisateur électronique à vapeur

09/09/2009

France

France

Cet avis concerne le produit SCF276/26 Stérilisateur électronique à vapeur

Cet avis concerne le produit SCF276/26 Stérilisateur électronique à vapeur

01/03/2017

België

België

Parfait,très pratique les nuits

Pratique pour nos courtes nuits. Au lever,biberon toujours stérile!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser

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  1. Biberon non inclus