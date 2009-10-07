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Arrêté
Ajoutez de l’eau, disposez les éléments et placez au micro-ondes pendant 2 minutes. 2 minutes pour un micro-ondes de 1 100-1 850 W, 4 minutes pour un micro-ondes de 850-1 000 W, 6 minutes pour un micro-ondes de 500-850 W.
Rentre dans la plupart des micro-ondes. Pratique pour voyager.
4.7
sur 5
75
Avis
99%
recommandent ce produit
mariaal
07/10/2009
España
seguro,sencillo y economico
Yo lo utilicé hace seis años con mi hijo mayor y me resultó muy util porque no tenia que utilizar productos quimicos para esterilizar,hace la funcion de hervido,es muy seguro,pues en el microondas pones el tiempo y nunca te pasas de hervir y no estropeas los biberones.economico porque no tienes que comprar dichos productos,y tan sencillo que solo tienes que saber colocarlo.ahora repito con mi hijo pequeño de tres meses y sigo pensando lo mismo.
Cet avis concerne le produit SCF271/06 Microwave Steam Sterilizer
Cet avis concerne le produit SCF271/06 Microwave Steam Sterilizer
Giulia192
03/07/2019
Italia
Ottimo
In pochissimi minuti è tutto pronto da poter riutilizzare! Comodo per chi ha una vita frenetica e necessita di cose pratiche!
Cet avis concerne le produit SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde
Cet avis concerne le produit SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde
ClaFra
17/08/2011
Italia
Ottimo rapporto qualità prezzo
PRodtto di facilissimo uso, pratico e valido quando sia hanno bimbbi gemelli perchè dimezza i tempi! e si dorme di +! Costo eccellente per i vantaggi che da.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.